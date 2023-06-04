نهائي دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي ضد الوداد.. القنوات الناقلة والمعلق

الأحد، 04 يونيو 2023 - 10:13

كتب : FilGoal

ديانج - الأهلي - الوداد

لقاء جديد يتكرر بين الأهلي أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتكرر نهائي دوري الأبطال بين الأهلي والوداد للموسم الثاني تواليا.

وتأهل الأهلي للنهائي بالفوز على الترجي ذهابا 3-0 في تونس وإيابا 1-0 في القاهرة.

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فيما تأهل الوداد على حساب صنداونز الجنوب إفريقي بفضل التعادل خارج القواعد بنتيجة 2-2 بعد نهاية الذهاب في المغرب بتعادل سلبي.

موعد المباراة والقناة الناقلة والمعلق

يستضيف استاد القاهرة مباراة الذهاب.

ويبدأ اللقاء في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

تذاع المباراة على بي إن سبورتس 4 وبتعليق عصام الشوالي.

وأيضا على قناة تايم سبورت الأرضية وبتعليق محمد الكواليني.

موعد مباراة الإياب

يقام الإياب يوم الأحد المقبل الموافق 11 يونيو.

ويستضيف استاد مركب محمد الخامس في الدار البيضاء اللقاء الحاسم.

وتبدأ المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة عبر بي إن سبورتس 4 والرياضية الأرضية TNT.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.

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