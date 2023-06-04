حلم بوفون يقف على خط المرمى.. كالياري لنهائي ملحق الدوري الإيطالي على حساب بارما

الأحد، 04 يونيو 2023 - 01:01

كتب : FilGoal

بكاء بوفون

تأهل كالياري إلى نهائي الملحق المؤهل إلى الدوري الإيطالي بعدما تعادل سلبيا مع بارما بدون أهداف في لقاء الإياب.

ويعود الفضل في تأهل كتيبة كلاوديو رانييري إلى الفوز ذهابا بنتيجة 3-2 بعدما قلب الفريق تأخره من 2-0 لفوز في الدقائق الـ 22 الأخيرة.

وتوقف حلم جانلويجي بوفون حارس بارما الغائب بسبب الإصابة الذي لم يشارك في المباراة على خط المرمى، حيث ألغت تقنية الفيديو هدفا لبارما لأنها لم تتدخل بكامل محيطها داخل المرمى.

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وسجل جانليوكا لابادولا هدفا لكالياري في الدقيقة 35 لكن تقنية الفيديو ألغته بداعي التسلل.

في الدقيقة 74 سجل البديل يوان بوني هدف تقدم بارما بعد 10 ثواني فقط من مشاركته، عرضية حولها صوب المرمى لترتطم بالعارضة ثم الأرض والعارضة مجددا واحتسبها دانييلي أورساتو هدفا.

لكن التقنية الفيديو أثبتت أن الكرة لم تمر بأكملها لداخل المرمى.

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وكاد الأنجولي زيتو لوفمبو أن يسجل هدف في الدقيقة 86 على مرتين لكن دون أن تسكن الكرة الشباك.

بوفون لم يتمالك دموعه بعد نهاية اللقاء وبكى خلال توديع الجماهير في ملعب أنيو تادريني، على أمل أن يتأهل في الموسم المقبل قبل نهاية تعاقده مع الفريق.

وسيقام نهائي الملحق بين كالياري وباري الذي تفوق على سودتيرول.

الذهاب في سردينيا يوم 8 يونيو المقبل والإياب في باري بملعب سان نيكولا في الحادي عشر من يونيو المقبل.

جانلويجي بوفون ملحق الدوري الإيطالي بارما كالياري
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