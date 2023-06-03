لا ألمان في الدوري الإيطالي.. باري يقصي سودتيرول من ملحق التأهل

أقصى باري بـ 10 لاعبين خصمه سودتيرول في نصف نهائي الملحق المؤهل للدوري الإيطالي 2023-2024.

وفاز باري إيابا بنتيجة 1-0 رغم خوض الشوط الثاني بالكامل بـ 10 لاعبين، والخسارة ذهابا بهدف دون رد.

وتنص لوائح ملحق الدوري الإيطالي على أن الفريق الأعلى في الترتيب يتأهل مباشرة في حال نهاية المباراة بالتعادل بين الفريقين.

واحتل باري المركز الثالث في جدول ترتيب الدرجة الثانية، بينما احتل سودتيرول المركز السادس.

وسجل ليوناردو بينيدتي هدف باري في الدقيقة 70 من عمر اللقاء ما قاد ممثل جنوب إيطاليا للتأهل لنهائي الملحق أمام 50 ألف في ملعب سان نيكولا.

Scusateci per il ritardo, ma eravamo troppo occupati a fare questo ⤵ pic.twitter.com/BFwYsrRd8H — SSC Bari (@sscalciobari) June 2, 2023

هدف بينيدتي أنهى فكرة وجود فريق ألماني محتملة في الموسم المقبل من الدوري الإيطالي.

فريق ألماني؟

يقع نادي سودتيرول في مدينة بولزانو شمال إيطاليا في جنوب تيرول، وهي التي اتبعت قديما الإمبراطورية النمساوية.

وإثر حرب بين إيطاليا والنمسا والمجر في الحرب العالمية الأولى عام 1915 أصبحت تابعة لـ إيطاليا بعد الفوز بالحرب.

بعد نهاية الحرب العالمية الثانية وقع وزيرا الخارجية الإيطالي والنمساوي على اتفاقية تضمن المساواة الكاملة في الحقوق بالمدينة بما في ذلك اعتماد اللغة الألمانية كلغة رسمية.

وفي عام 1971 منحت إيطاليا المدينة حكما ذاتيا، وفي عام 1992 أنهت إيطاليا والنمسا بشكل رسمي مسألة النزاع حول المدينة.

وبحسب التقارير فأن ما يقارب 70% من سكان المدينة يتحدثون باللغة الألمانية، فيما يتحدث 25% بالإيطالية.

وسيواصل سودتيرول مشواره في الدرجة الثانية الإيطالية لينتهي حلمه بالوصول للدرجة الأولى من المحاولة له في تاريخه.

وينتظر باري معرفة هوية منافسة والتي ستكون بين كالياري وبارما.

وانتصر كالياري في سيردينيا أرينا ذهابا بنتيجة 3-2، وينتظر الحسم في إنيو تارديني في بارما السبت.

وتحدد موعد النهائي بين يومي 8 و11 يونيو المقبل.