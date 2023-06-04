ممثل الأهلي يزور لاعب الوداد للاطمئنان عليه بعد الجراحة

الأحد، 04 يونيو 2023 - 00:35

كتب : حسام نور الدين

الوداد المغربي - صنداونز - عبد الله حيمود

زار سمير عدلي المدير الإداري لـ الأهلي عبد الله حيمود لاعب الوداد المغربي في المستشفى بعدما أجرى جراحة استئصال الزائدة الدودية.

وأجرى لاعب الوداد عملية جراحية عاجلة في إحدى مستشفيات القاهرة اليوم السبت.

وجاءت زيارة عدلي بناء على تكليف من محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

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وحرص عدلي على نقل تحيات الخطيب ومجلس الإدارة للاعب الوداد، وتمنياتهم له بالشفاء العاجل.

وأوضح عدلي، خلال زيارته للاعب الوداد، بأنه وجه بضرورة توفير كافة الرعاية والاهتمام للاعب الوداد الشقيق، لحين استعادة كامل عافيته مرة أخرى.

وفي نهاية الزيارة، تمنى سمير عدلي، الشفاء العاجل للاعب الوداد عبد الله حيمود، وأن يعود لصفوف فريقه في أسرع وقت.

وقال أنيس شاكو طبيب الوداد عبر صفحة النادي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن اللاعب: "عبد الله حيمود أصيب بالتهاب حاد في الزائدة الدودية".

وأتم "أجريت له اليوم عملية جراحية بإحدى مستشفيات القاهرة وكُللت بالنجاح".

وبذلك يتأكد غياب حيمود عن مباراة الوداد المقبلة ضد الأهلي.

وخاض اللاعب صاحب الـ22 عاما 27 مباراة مع الوداد الموسم الجاري في كل البطولات سجل خلالهم هدفا.

ويلتقي الوداد مع الأهلي في استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في مركب محمد الخامس الأحد بعد المقبل.

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