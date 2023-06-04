إنجاز تاريخي لأندية الجزائر.. اتحاد العاصمة بطلا للكونفدرالية أمام يانج أفريكانز

توج فريق اتحاد الجزائر الجزائري بلقب بطولة الكونفدرالية الإفريقية على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

وجاء تتويج اتحاد الجزائر بالبطولة رغم خسارته في إياب النهائي على ملعبه ووسط جمهوره بهدف دون رد.

وذلك بعدما حقق الفوز الأسبوع الماضي خارج ملعبه في الذهاب بهدفين لهدف.

وأقيمت المباراة في ملعب 5 جويلية الذي شهد حضور جماهيري كامل العدد.

بدأت المباراة بهجوم مباغت من الضيوف ليحصل فريق يانج أفريكانز على ركلة جزاء في الدقيقة 5 بعد خطأ من المدافع سعدي رضواني.

وسجل جمعة شعباني هدف يانج أفريكانز الوحيد في المباراة في الدقيقة 7.

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وكاد أيمن محيوس مهاجم اتحاد الجزائر أن يسجل التعادل سريعا بضربة رأسية لكن الحاس تصدى للكرة ببراعة.

في الشوط الثاني حصل اتحاد الجزائر على ركلة جزاء في الدقيقة 57 بعد خطأ ضد دفاع يانج أفريكانز.

وتقدم زين الدين بلعايد لتسديد الكرة لكن حارس يانج أفريكانز تصدى له في الدقيقة 59.

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واستمرت محاولات يانج أفريكانز لتسجيل هدف الانتصار والظفر باللقب، وسط هجمات خطيرة للفريق الجزائري على المرمى التنزاني.

ولكن جميع محاولات الطرفين لم تكتمل أمام المرمى.

اللقب الجزائري الأول

ويعد هذا اللقب هو أول بطولة كأس الكونفدرالية في تاريخ أندية الجزائر، بعدما خسر وفاق سطيف النهائي أمام ستاد مالي في عام 2009، وخسر أيضا شبيبة القبائل اللقب أمام الرجاء المغربي في 2010.