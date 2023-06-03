تين هاج: نشعر بالانكسار لكن فخور بهذا الفريق

أشاد إريك تين هاج المدير الفني لـ مانشستر يونايتد بأداء فريقه رغم الخسارة من جاره سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وخسر يونايتد من سيتي في نهائي كأس الاتحاد بنتيجة 2-1 على ملعب ويمبلي.

وقال تين هاج عبر بي بي سي 1: "نشعر بالانكسار والإحباط بالطبع، لكن أنا فخور بهذا الفريق، لعب بشكل جيد، استقبلنا هدفين لكن لم نفقد تركيزنا في اللقاء، كانت هناك روح كبيرة وتنظيم جيد للغاية".

وأضاف "الهدفان كان يمكن تفاديهما، عندما تلعب ضد سيتي ولا تستقبل هدفا من لعب مفتوح فهذا أمر رائع للفريق لكن استقبال أهداف كتلك أمر محبط".

وتابع "هذا الفريق أظهر قوة وشخصية، نعرف أن لدينا طريقا لنخوضه لكن هذا سيجعلنا أفضل، كان اختبارا لنا، لم ننجح فيه لكن هناك إيجابيات كثيرة من أجل الموسم المقبل".

واكتفى يونايتد الموسم الجاري بتحقيق لقب وحيد هو كأس الرابطة الإنجليزية.

وأصبح مانشستر سيتي على بعد مباراة واحدة لتحقيق الثلاثية التاريخية بعد تتويجه بالدوري والكأس، إذ سيواجه إنتر ميلان بعد أسبوع في نهائي دوري أبطال أوروبا.

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