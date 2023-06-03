جوارديولا بعد لقب كأس الاتحاد: الآن بإمكاننا الحديث عن الثلاثية

السبت، 03 يونيو 2023 - 21:56

كتب : FilGoal

جوارديولا

أعرب بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي عن سعادته بإمكانية التفكير في الحصول على الثلاثية.

وحقق مانشستر سيتي لقب كأس الاتحاد على حساب جاره يونايتد بالفوز في النهائي 2-1، بعد أيام من حصد لقب الدوري الإنجليزي.

وقال بيب عبر شبكة "بي بي سي 1": "بإمكاننا الآن الحديث عن الثلاثية، بالطبع لا زال أمامنا الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، لعبنا بشكل جيد من أجل المدينة والجماهير".

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وأضاف "ضيّق مانشستر يونايتد المساحات ولم نتوقع منهم اللعب بشكل ضيق، وجدنا مساحات أكثر في الشوط الثاني".

وأكمل "يومي الأحد والإثنين سنحصل على راحة، ثم سنخوض 3 أو 4 تدريبات من أجل لقاء إنتر، ثم سنسافر يوم الخميس صباحا بعد التدريب".

ويلتقي مانشستر سيتي يوم السبت المقبل مع إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا، وحال فاز سيتي باللقب سيكون ثاني فريق يحقق الثلاثية في إنجلترا بعد مانشستر يونايتد في 1999.

وأردف "أنا مشجع لبرشلونة لكنني سأحب هذا النادي لبقية حياتي، أعلم اليوم أننا قدمنا لجماهيرنا هدية ضد جيراننا".

وعن مستقبل إلكاي جوندوجان أجاب: "يا له من موسم خاضه، مهاراته موجودة لكن لديه أيضا العقلية، يلعب المباريات الكبيرة كأنها وديات، يستطيع التعامل مع الضغوط".

وسجل الألماني ثنائية سيتي في النهائي ويقترب من الرحيل عن الفريق بنهاية تعاقده مع نهاية الموسم الجاري.

وأتم مشيدا بجون ستونز قائلا: "لاعب رائع، يلعب مؤخرا بشكل جيد ولديه جودة في تمرير الكرة، ويمكنه الوصول إلى مناطق هجومية للتحكم في اللعب".

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