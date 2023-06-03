مؤتمر يحيى جبران: غياب الشناوي لن يؤثر على تركيزنا أمام الأهلي

السبت، 03 يونيو 2023 - 21:11

كتب : أحمد الخولي

يحيى جبران لاعب الوداد يحتفل بهدفه في شباك الزمالك

شدد يحيى جبران لاعب وسط وقائد الوداد المغربي على أن فريقه يستعد جيدا لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الأهلي ويعرفون أهمية المواجهة.

وقال جبران في المؤتمر الصحفي: "نتمنى شفاء عبد الله حيمود والحافز لدينا كبير جدا أمام الأهلي غدا".

وأضاف "أتمنى أن نفوز بهذه النسخة من دوري أبطال إفريقيا واللاعبين لا يحتاجون للحماس، هم يعرفون أهمية المباراة جيدا".

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وواصل "بغض النظر عن مشوار الفريقين في البطولة، الأهلي والوداد فريقين كبيرين وسوف نقدم نهائي كبير على المستوى الفني".

وأتم تصريحاته "غياب محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي أو حضوره لن يغير من تركيزنا في المباراة".

ويلعب الأهلي ضد الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء غدا الأحد في استاد القاهرة الدولي.

يحيى جبران الأهلي الوداد دوري أبطال إفريقيا
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