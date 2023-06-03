ريال مدريد يعلن رحيل إدين هازارد

السبت، 03 يونيو 2023 - 20:54

كتب : FilGoal

إدين هازارد - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد فسخ تعاقد البلجيكي إدين هازارد بنهاية الموسم الجاري.

إدين هازارد

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

يأتي ذلك قبل موسم واحد على نهاية تعاقده مع البلجيكي والذي كان مقررا في صيف 2024.

وستكون مباراة ريال مدريد مع أتليتك بلباو يوم الأحد في الدوري الإسباني الأخيرة له بقميص الملكي.

أخبار متعلقة:
هازارد: أخطط للبقاء مع ريال مدريد في الموسم المقبل.. وعلاقتي بأنشيلوتي جيدة مؤتمر أنشيلوتي: عودة ميسي إلى برشلونة ليست مشكلتي.. ولذلك لا أتحدث مع هازارد سبورت: فناربخشة مهووس بضم هازارد.. وعقبة أمام الصفقة كروس: لا أشعر بالتعاطف مع هازارد أو أي شخص في كرة القدم

وبحسب شبكة "ذا أثليتك" سعى البلجيكي في البقاء، لكن رغب ريال مدريد في رحيله وحاول التوصل لاتفاق.

وأشار التقرير أن الاعتزال خيار متاح للاعب لكنه لم يتخذ القرار بعد.

وأعلن ريال مدريد اليوم بذلك رحيل 3 لاعبين عن صفوفه، حيث بدأ بـ ماركو أسينسيو ثم تبعه بـ ماريانو دياز. (طالع التفاصيل)

وسبق أن صرّح هازارد صحيفة "ماركا" الإسبانية الشهر الماضي قائلا: "في الحقيقة أنا أخطط للاستمرار مع ريال مدريد في الموسم المقبل وأتمنى أن احتفل في العام المتبقي بعقدي".

هازارد لم يشارك سوى في 10 مباريات مع ريال مدريد منذ بداية الموسم الحالي وخلالهم سجف هدف وصنع هدفين.

وبشكل عام فإن هازارد يلعب موسمه الرابع مع ريال مدريد وخلال تلك الفترة شارك في 76 مباراة وتمكن خلالهم من تسجيل سبعة أهداف وصنع 12 هدفا.

وتوج هازارد مع ريال مدريد بثمانية ألقاب من الانضمام للفريق.

إدين هازارد ريال مدريد
نرشح لكم
مباشر صراع الهبوط - نانت (1)-(0) أنجيه.. أوكسير (0)-(1) لانس.. هل يبقى رفاق مصطفى محمد؟ جوارديولا بعد لقب كأس الاتحاد: الآن بإمكاننا الحديث عن الثلاثية معركة البقاء.. مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام أنجيه وداعا صاحب الـ7 كرات ذهبية.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي بتسجيل وصناعة تريزيجيه.. طرابزون يسحق فريق كوكا في وداعية هامشيك جوندوجان عن مستقبله مع مانشستر سيتي: لم أقرر شيء.. سنرى ماذا سيحدث برونو: نشعر بالإحباط من أجل الجماهير.. وسنحاول التتويج بألقاب أكبر في الموسم المقبل الدرع الخيرية 2023 - أرسنال يواجه مانشستر سيتي بطل الثنائية
أخر الأخبار
دوري المحترفين - راية آخر المتأهلين من ترقي الدرجة الثالثة 8 دقيقة | الدرجة الثانية
طلائع الجيش يتمسك بأمل البقاء وينتصر على سموحة بثنائية 23 دقيقة | الدوري المصري
مباشر صراع الهبوط - نانت (1)-(0) أنجيه.. أوكسير (0)-(1) لانس.. هل يبقى رفاق مصطفى محمد؟ 31 دقيقة | المحترفون
جوارديولا بعد لقب كأس الاتحاد: الآن بإمكاننا الحديث عن الثلاثية 43 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر نهائي الكونفدرالية - اتحاد الجزائر (0)-(1) يانج أفريكانز.. التعادل يضيع 48 دقيقة | الكرة الإفريقية
معركة البقاء.. مصطفى محمد على مقاعد بدلاء نانت أمام أنجيه ساعة | المحترفون
وداعا صاحب الـ7 كرات ذهبية.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل ميسي ساعة | الكرة الأوروبية
بتسجيل وصناعة تريزيجيه.. طرابزون يسحق فريق كوكا في وداعية هامشيك ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 2 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية 3 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب 4 قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد