ريال مدريد يعلن رحيل ماريانو دياز

السبت، 03 يونيو 2023 - 18:17

كتب : FilGoal

ماريانو دياز - ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني رحيل المهاجم ماريانو دياز عن صفوف الفريق بشكل رسمي.

يأتي ذلك بعد مسيرة استمرت مع ريال مدريد لمدة 6 مواسم ضمن الفريق الأول للملكي.

وحقق ماريانو البالغ من العمر 29 عاما مع ريال مدريد 13 بطولة وهي 2 دوري أبطال أوروبا و3 كأس العالم للأندية و2 كأس السوبر الأوروبي و3 الدوري الإسباني و2 كأس السوبر الإسباني وبطولة لكأس ملك إسبانيا.

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وانضم لاعب منتخب جمهورية الدومينيكان لصفوف ريال مدريد في 2018 قادما من ليون الفرنسي.

ماريانو بدأ مسيرته مع فريق بالدونا في الشباب ثم انضم لأكاديمية ريال مدريد قبل الرحيل إلى ليون والعودة من جديد للملكي.

وخلال مسيرته مع ريال مدريد لعب ماريانو دياز 52 مباراة سجل خلالها 6 أهداف.

ويعد ماريانو دياز ثاني لاعب يعلن ريال مدريد رحيله بشكل رسمي اليوم بعد ماركو أسينسيو.

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