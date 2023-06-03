جوندوجان عن مستقبله مع مانشستر سيتي: لم أقرر شيء.. سنرى ماذا سيحدث

السبت، 03 يونيو 2023 - 20:35

كتب : FilGoal

مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

ترك إليكاي جوندوجان قائد مانشستر سيتي الباب مفتوحا حول الجدل الخاص بمستقبله مع ناديه الإنجليزي عقب نهاية الموسم الجاري.

إلكاي جوندوجان

النادي : مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

وقاد جوندوجان مانشستر سيتي للتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على مانشستر يونايتد بهدفين لهدف.

وسجل النجم الألماني ثنائية فوز السماوي في المباراة.

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وعقب المباراة قال جوندوجان لـ بي بي سي: "الفوز بالنهائي دائما ما يكون مميز، هذه المجموعة من اللاعبين تستحق ذلك لقد لعبنا بشكل جيد حقا والشوط الثاني كان مذهلا وكنا نستحق رفع الكأس".

وأضاف "من الواضح أننا نعرف كيف نريد أن نلعب ركلة بداية المباراة والهدف هو أن نذهب بعيدا إلى هالاند ونحاول الحصول على الكرة الثانية، الكرة وصلت لي بشكل مذهل واضطررت فقط للتسديد بشكل جيد لإحراز الهدف".

وأتم تصريحاته "لست بحاجة إلى مثل هذه الأيام لأشعر بالتقدير مع مانشستر سيتي، أنا أشعر بالخصوصية في هذا النادي وأنا أعرف ذلك ولهذا السبب أنا هنا منذ 7 سنوات، ولكن لم يتقرر أي شيء بعد، سنرى ماذا سيحدث".

وجمع مانشستر سيتي بين ثنائية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم.

ولا يزال يتبقى أمامه خوض مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان الإيطالي يوم السبت المقبل.

جوندوجان مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي
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