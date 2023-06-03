مؤتمر هاني: لا يوجد فريق كعبه أعلى على الأهلي.. وإفريقيا تعلم من نحن

شدد محمد هاني مدافع الأهلي أن الجميع يعرف حجم الفريق قبل خوض ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضد الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء غدا الأحد في استاد القاهرة الدولي.

وقال هاني في المؤتمر الصحفي: "إفريقيا تعلم من هو النادي الأهلي، من الطبيعي خسارة الفريق لمباراة، لكن الجميع يعلم من هو الأهلي".

وأضاف "لا يوجد فريق كعبه أعلى على الأهلي، فزنا من قبل على فرق قوية ومرشحة للفوز، وسبق لنا الفوز على الوداد في المغرب".

وواصل "اللاعبون على قلب رجل واحد وملتزمون بتعليمات الجهاز الفني ونسعى لتطبيق التعليمات والتوفيق من عند الله".

وشدد "الكل يعرف أهمية اللقاء وحضّرنا أنفسنا للقاء جيدا، تركيزنا لم يكن منصبا على من سنواجه سواء الوداد أو صنداونز، وإنما كنا نلعب للوصول إلى النهائي".

وتابع "وصلنا إلى النهائي أكثر من مرة بغض النظر عن المجموعة، ولست أنا من أحدد من هي أفضل مجموعة أو أسوأ من وصل للنهائي، لأننا كل موسم نصل بفريق مختلف، النظام في الأهلي واحد وهو تحقيق الألقاب".

وأتم "رسالتي لجمهور الأهلي أن تملأ المدرجات لأن هذا أكبر دافع لنا وننتظركم غدا".

وتقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من شهر يونيو الجاري في العاشرة مساءً.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.