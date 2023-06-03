مؤتمر كولر: حافظنا على الشناوي خوفا من إصابته.. وسيكون جاهزا لعودة نهائي إفريقيا

شرح مارسيل كولر المدير الفني للأهلي أسباب استبعاد محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق من قائمة مباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "قمنا بالاستعداد جيدًا للمباراة، وشاهدت مباريات عديدة للمنافس وسعداء بالوصول إلى المباراة النهائية للبطولة".

وأضاف "في دور المجموعات البعض شكك في وصولنا إلى النهائي ولكن الفريق كان له رد فعل انعكس على وصولنا إلى المرحلة النهائية".

وواصل "محمد الشناوي لاعب مهم بالنسبة لنا ولكن الإصابات جزء من كرة القدم، ونحن نثق في أي حارس سيشارك بديلًا له، وغدًا سنرى مدى نجاح تعاملنا مع إصابة الشناوي حال تألق بديله".

وأكمل "محمد الشناوي تغيب عن التدريبات الجماعية 17 يومًا ولم يشارك في المران إلا مرة واحدة ولكنه خاض تدريبات منفردة بشكل جيد، لكن التدريب الجماعي الذي خاضه معنا لم يكن كافيًا للدفع به في المباراة".

وشدد "نخشى تعرض الشناوي للإصابة في أول 10 دقائق من المباراة ولكنه سيكون جاهزًا لمباراة العودة في المغرب".

وأوضح "علمت بإصابة اللاعب عبد الله حيمود في صفوف الوداد ونتمنى له الشفاء، لكن الفريق المغربي كبير ولن يتأثر بغيابه عن المباراة".

المدرب السويسري أكد "لا أنظر إلى الماضي والفريق يسير بخطى جيدة للغاية، ولدينا ثقة في أنفسنا لذلك لا أنظر إلى خسارة الأهلي من قبل أمام الوداد المغربي في مرتين بالنهائي".

وتابع "سنعمل بكل ما نملك من أجل الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا وإسعاد جماهيرنا".

واستكمل "في النسخة الماضية المباراة النهائية كانت مختلفة لأنها كانت من مباراة واحدة في المغرب ومدرب آخر، وهذه تجربة جديدة بالنسبة في لأن النهائي في أوروبا يكون من مباراة واحدة".

وأتم تصريحاته "حينما تلعب مباراة ذهاب وإياب عليك تسجيل أكثر عدد من الأهداف، وسنعمل لتحقيق نتيجة كبيرة قبل مباراة الإياب".

ويلعب الأهلي ضد الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء غدا الأحد في استاد القاهرة الدولي.