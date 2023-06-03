لوريس يلمح بالرحيل عن توتنام: نهاية حقبة.. لدي رغبة في فعل شيء آخر

كشف الفرنسي هوجو لوريس حارس توتنام الإنجليزي عن تفكيره في الرحيل عن الفريق اللندني في الصيف المقبل.

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وقضى لوريس 11 موسما بقميص توتنام الإنجليزي عقب انضمامه قادما من أولمبيك ليون الفرنسي.

وقال لوريس لـ Nice–Matin الفرنسية: "توصلنا للحظة مهمة سواء للنادي أو لي، هي نهاية حقبة، لدي رغبة في شيء آخر، سأدرس ما هو ممكن بهدوء".

وأضاف "بالرغم من ذلك لم أنس أن لدي موسم متبقي في تعاقدي مع توتنام، وهذه هي كرة القدم، من الصعب التكهن بما سيحدث".

وتابع "الأكثر أهمية هو إيجاد مشروع حيث أنجح".

ولم ينف لوريس إمكانية العودة لصفوف نيس الفرنسي حيث بدأ.

الحارس البالغ 36 عاما بدأ مسيرته مع نيس وانضم إلى ليون في 2008 وعقب 4 مواسم انضم لصفوف الديوك اللندنية.

وأعلن لوريس اعتزاله اللعب دوليا بقميص منتخب فرنسا عقب خسارة نهائي كأس العالم 2022، وسبق له التتويج ورفع لقب كأس العالم 2018.

ولم يتوج لوريس بأي لقب رفقة توتنام وخاض بقميصه 447 مباراة استقبل 508 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في 151 مباراة.

وفي الموسم الجاري اكتفى بخوض 31 مباراة وخرج بشباك نظيفة في 9 مواجهات واستقبل 45 هدفا.