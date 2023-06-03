مصدر من الزمالك لـ في الجول: إيقاف فترتين قيد بسبب شيكابالا؟ سنحل الأمر كقضية الجزيري

السبت، 03 يونيو 2023 - 17:26

كتب : أحمد شوقي صلاح

محمود عبد الرازق شيكابالا

ينتظر نادي الزمالك وصول خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بشأن عقوبة قضية محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق لصالح سبورتنج لشبونة البرتغالي.

شيكابالا كان قد انضم إلى صفوف سبورتنج لشبونة في يناير 2014، إلا أنه لم يشارك بصفة مستمرة، قبل أن يقرر بعد ذلك العودة إلى الزمالك في صيف 2015.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "إيقاف الزمالك عن القيد لفترتين بسبب شيكابالا؟ الأمر مشابه لما حدث مع سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق. سيتم رفع العقوبة بمجرد تسديد المبلغ المطلوب".

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وأضاف "نعمل على توفير المبلغ وقيمته مليون ونصف المليون دولار، وحل الأزمة قبل إغلاق فترة الانتقالات الصيفية".

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com في وقت سابق بصدورحكم نهائي بضرورة دفع الزمالك 500 ألف دولار للنادي البرتغالي بجانب فائدة 10% عن كل عام.

كما أقرت المحكمة الرياضية الدولية بأحقية نادي سبورتنج لشبونة بقيمة غرامة التخلف عن السداد والمقدرة بـ 400 ألف دولار ليصل الإجمالي إلى مليون ونصف المليون دولار.

الزمالك سبق وأن تعرض للحرمان من القيد لـ3 فترات بسبب حقوق رعاية اللاعب التونسي سيف الدين الجزيري. (طالع التفاصيل)

وتم رفع العقوبة بعدما سدد الزمالك مبلغ 838 ألف جنيه مصري بالإضافة للفائدة.

الزمالك شيكابالا
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