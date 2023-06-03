عملية جراحية عاجلة للاعب الوداد قبل لقاء الأهلي

أجرى عبد الله حيمود لاعب الوداد عملية جراحية عاجلة في إحدى مستشفيات القاهرة اليوم السبت.

وقال أنيس شاكو طبيب الوداد عبر صفحة النادي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن اللاعب: "عبد الله حيمود أصيب بالتهاب حاد في الزائدة الدودية".

وأتم "أجريت له اليوم عملية جراحية بإحدى مستشفيات القاهرة وكُللت بالنجاح".

وبذلك يتأكد غياب حيمود عن مباراة الوداد المقبلة ضد الأهلي.

وخاض اللاعب صاحب الـ22 عاما 27 مباراة مع الوداد الموسم الجاري في كل البطولات سجل خلالهم هدفا.

ويحل الوداد ضيفا غدا على الأهلي لملاقاته في استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في مركب محمد الخامس الأحد بعد المقبل.