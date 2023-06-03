عملية جراحية عاجلة للاعب الوداد قبل لقاء الأهلي

السبت، 03 يونيو 2023 - 14:07

كتب : FilGoal

الوداد المغربي - صنداونز - عبد الله حيمود

أجرى عبد الله حيمود لاعب الوداد عملية جراحية عاجلة في إحدى مستشفيات القاهرة اليوم السبت.

وقال أنيس شاكو طبيب الوداد عبر صفحة النادي الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن اللاعب: "عبد الله حيمود أصيب بالتهاب حاد في الزائدة الدودية".

وأتم "أجريت له اليوم عملية جراحية بإحدى مستشفيات القاهرة وكُللت بالنجاح".

أخبار متعلقة:
كاسيميرو: لن أتفاجأ إن غادر فينيسيوس ريال مدريد خبر في الجول - الزمالك يجدد تعاقده مع محترفة كرة الطائرة سلة - أوجوستي: محظوظ بمجموعة اللاعبين في الأهلي.. وهذه قائمتي للتتويج بالألقاب

وبذلك يتأكد غياب حيمود عن مباراة الوداد المقبلة ضد الأهلي.

وخاض اللاعب صاحب الـ22 عاما 27 مباراة مع الوداد الموسم الجاري في كل البطولات سجل خلالهم هدفا.

ويحل الوداد ضيفا غدا على الأهلي لملاقاته في استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب في مركب محمد الخامس الأحد بعد المقبل.

الوداد عبد الله حيمود الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
تقرير مغربي يكشف حقيقة خلاف مدرب الوداد مع نجم الفريق قبل مواجهة الأهلي مدافع الوداد: سنقدم كل ما لدينا أمام الأهلي لجعل جماهيرنا فخورة خدمة في الجول - أماكن دخول استاد القاهرة لـ نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد يحيى جبران: الحرارة لا تهمنا.. والداودي: لا نخاف من الأهلي مدرب الوداد: النهائي سهل؟ مجنون من يقول ذلك.. وهذا ما سيحدث لو لم نحقق نتيجة إيجابية قائمة الأهلي - غياب الشناوي وتواجد علي لطفي في ذهاب نهائي أبطال إفريقيا ضد الوداد خبر في الجول - اتجاه لإراحة الشناوي في ذهاب نهائي إفريقيا.. ومفاضلة تحدد البديل نهائي أبطال إفريقيا - قمصان: الأهلي لا يبحث عن الانتقام أمام الوداد
أخر الأخبار
مؤتمر بيولي عن مستقبل إبراهيموفيتش وبراهيم دياز ودي كيتيلاري وتقييم الموسم 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
ريال مدريد يعلن رحيل ماريانو دياز 13 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من الزمالك لـ في الجول: إيقاف فترتين قيد بسبب شيكابالا؟ سنحل الأمر كقضية الجزيري ساعة | الكرة المصرية
مباشر نهائي كأس الاتحاد - مانشستر يونايتد (1)-(2) مانشستر سيتي.. دخول جارناتشو ساعة | الكرة الأوروبية
قرار من اتحاد الكرة بشأن الحكام في الموسم المقبل 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر سيتي – دي بروين وهالاند وبيرناردو أساسيون ضد يونايتد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
تشكيل مانشستر يونايتد – برونو جناح.. وفريد أساسي ضد سيتي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مؤتمر تشافي: عودة ميسي أولويتنا.. وهذا موعد تجديد عقدي مع برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 2 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية 3 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب 4 انتهت كرة سلة - الأهلي (80) - (65) دوان السنغالي.. الأحمر يتوج ببطولة BAL