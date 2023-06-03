كاسيميرو: نعم قلت سأصلح مانشستر يونايتد.. أستمتع كشاب في الـ20 من عمره

كشف كاسيميرو لاعب خط وسط مانشستر يونايتد عن حقيقة ما أثير حول مقولته بأنه سيصلح ناديه قبل انتقاله إليه قادما من ريال مدريد الصيف الماضي.

كاسيميرو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وكانت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية كشفت في تقرير لها في وقت سابق عن قول كاسيميرو لوكيله إنه "سيصلح مانشستر يونايتد" ويرغب في إتمام الانتقال على الرغم من مشاهدته لهزيمة الفريق برباعية دون رد من برينتفورد في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

وقال كاسيميرو لصحيفة "تيليجراف" الإنجليزية: "لم يكن هناك أي تردد للقدوم إلى هنا على الرغم من بداية الموسم، لقد تحدثت إلى وكيل أعمال وقلت إنني سأصلح الأمور".

وأردف اللاعب البرازيلي "لأكون صريحا لقد قلت ذلك بالفعل".

وأكمل "كنت أعرف أنه لن يكون تحديا سهلا لأنها كانت هزيمة صعبة بالنسبة لنا ضد برينتفورد لكن القدوم إلى هناك لإجراء التغيير كان أمرا مثيرا بالنسبة لي".

وواصل "زملائي في الفريق ومثل جميع أعضاء الفريق والطاقم الفني يستحقون التهنئة لأنهم نجحوا في تغيير مجرى الأمور بعد بداية الموسم لم أكن أنا وحدي، فمن المستحيل على لاعب واحد أن يغير أداء الفريق".

وشدد "أنا مستمتع هنا كشاب يبلغ من العمر 20 عاما، عائلتي كذلك سعيدة جدا والمشجعون هنا كانوا رائعين معي منذ يومي الأول".

وعن انضمام اللاعبين الكبار ليونايتد قال كاسيميرو: "اللاعبون الكبار مرحب بهم وكلما زاد عددهم كان ذلك أفضل لأنه ستكون هناك منافسة وسنصل لنهاية الموسم بحالة أفضل".

وانتقل كاسيميرو للحديث عن زميله في الفريق برونو فيرنانديز قائلا: "عندما وصلت إلى هنا كنت محظوظا لأن برونو ساعدني كثيرا وكان دائما رائعا معي، لقد علمني الكثير عن النادي ولدي علاقة جيدة جدا معه".

وواصل "هو أحد أهم لاعبي النادي ويمكننا التحدث طوال اليوم عن إمكانياته لأنه لاعب رائع".

وأردف "أنا سعيد جدا باللعب بجانبه لأنه محرك الفريق وأكثر شخص يساعدنا جميعا، انا أتوقع منه الكثير وهو يعرف ذلك نريده دائما أن يفعل كل شيء على أكمل وجه، مناقشاتي معه عادية ولم نتجادل أبدا لطالما كنت أطالبه بالمزيد وهو أيضا كذلك معي".