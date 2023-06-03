خدمة في الجول - أماكن دخول استاد القاهرة لـ نهائي أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

السبت، 03 يونيو 2023 - 00:39

كتب : FilGoal

جمهور الأهلي قبل لقاء الرجاء

كشف وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لاستاد القاهرة أماكن الدخول لذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وحدد المدير التنفيذي لاستاد القاهرة أماكن الدخول قائلا:

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وأوضح قائلا: "صيانة أرضية الملعب سارت بشكل طبيعي، واتحاد الكرة نقل مباراة كان مقررا إقامتها على استاد القاهرة يوم الجمعة، لتكون أرضية الملعب جاهزة للنهائي".

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة زيادة عدد الجماهير في نهائي دوري الأبطال إلى 50 ألف بعدما كان مقررا حضور 20 ألف مشجع في البداية.

وتحدد حضور 50 ألف مشجع لمباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2022-2023. (طالع التفاصيل)

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة العاشرة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في نفس التوقيت.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.

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