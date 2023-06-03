يحيى جبران: الحرارة لا تهمنا.. والداودي: لا نخاف من الأهلي

تحدث يحيى جبران لاعب الوداد المغربي عن المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال جبران في تصريحات إعلامية: "إنها مباراة نهائية ويجب أن يكون التحضير جيدا. لدينا أجواء رائعة وحماسية".

وأضاف "لا نفكر في درجة الحرارة، سواء كان الطقس حارا أو باردا، هذا لا يهمنا".

وأوضح "الجمهور معنا دائما ويساندنا دائما كالعادة ونشكرهم على كل شيء وبإذن الله سيحضرون معنا ويساندونا حتى نفرحهم".

في الإطار ذاته قال رضا الجعدي: "هذه مباراة نهائية ودائما ما ترافقها أجواء خاصة. لقد حضرنا للمباراة وجاهزين لإسعاد الجماهير".

وأضاف "رئيس النادي والجهاز الفني واللاعبون فعلوا كل ما لديهم ليكون كل شيء جاهزا".

واختتم "أتمنى أن تحضر الجماهير لتشجيعنا وأتمنى أن نسعدهم إن شاء الله".

وأخيرا قال جلال الداودي: "إنها أجواء عادية كأي مباراة. لاعبو الوداد معتادين على لعب المباريات الكبرى. أتينا ونستعد بصورة طبيعية ونطمح لتحقيق نتيجة إيجابية حتى نعود ونلعب مباراة الإياب بأريحية".

وأوضح ليس لدينا خوف. تحدينا الجميع ولدينا الطموح من أول الموسم للفوز بالبطولة للمرة الثانية على التوالي".

واختتم "المباراة لن تكون سهلة ونحترم الخصم كثيرا فهو فريق كبير ولكننا لا نخاف من أي فريق وأتينا لنلعب مباراة كبيرة ونحصل على النتيجة".

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في العاشرة مساءً.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.