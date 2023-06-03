مدرب الوداد: النهائي سهل؟ مجنون من يقول ذلك.. وهذا ما سيحدث لو لم نحقق نتيجة إيجابية

تحدث سفين فاندنبروك مدرب الوداد المغربي عن المواجهة المرتقبة أمام الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال فاندنبروك في تصريحات إعلامية: "حتى الآن لم نحظ بوقت للتحضير، فقد سافرنا ووصلنا بعد خوضنا لمباراة في الدوري المغربي وبالتالي يبدأ التحضير اليوم".

وأضاف "أعتقد أن الكل ينظر إلى الأهلي بنفس الطريقة، فهو فريق كبير في إفريقيا وتأهل إلى النهائي 4 مرات وغاب عنه مرة واحدة في آخر 5 مواسم، على مستوى الميزانية والألقاب هو الأكبر".

وأوضح "أي مدرب يقول إنه نهائي سهل هو مجنون. النهائي صعب ضد أي خصم، وبالتالي ستكون مباراة صعبة للفريقين".

وتابع فاندنبروك "لاعبونا لعبوا عدة نهائيات في الأعوام الماضية وبالتالي لديهم النضج والخبرة اللازمة للمباريات المشابهة".

وواصل "في التحضير نحتاج للتأقلم مع السفر والحرارة وهذا هو الأهم لأن هذه المباريات تحسمها التفاصيل والأفراد والمواهب الفردية".

وأكمل "حين تسافر لخوض مباراة نهائية يكون الضغط مسيطرا على الأجواء ولكننا نحاول الاسترخاء والحصول على لحظات للمرح أيضا، لا يجب إضافة المزيد من الضغط بل إزاحة جزءا منه عن الفريق".

واختتم "رسالتي لجماهير الوداد؟ إنهم دائما حاضرون معنا ويدفعوننا للأمام، وحدث هذا في آخر مباراة بالدوري، إنهم يبقون معنا في الأوقات الصعبة وحتى إن لم نحقق نتيجة إيجابية في الذهاب، لدينا المباراة الثانية على ملعبنا بملعب كامل العدد، ونحن دائما متحفزون للغاية في هذا النادي".

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في العاشرة مساءً.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.