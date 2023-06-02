السيطرة لـ نابولي.. جوائز الأفضل في الدوري الإيطالي 2022-2023

سيطر نابولي بطل الدوري الإيطالي على جوائز الأفضل في المسابقة لموسم 2022-2023.

وحقق نابولي لقب الدوري الإيطالي بعد غياب دام 33 عاما للمرة الثالثة في تاريخه.

وفاز لوتشيانو سباليتي مدرب نابولي بجائزة أفضل مدير فني هذا الموسم. (طالع التفاصيل)

فيما حصد الجورجي خيفتشيا كفاراستيخيليا جناح نابولي جائزة أفضل لاعب موسم 2022-2023. (طالع التفاصيل)

وحصد الكوري الجنوبي كيم مين جاي مدافع نابولي جائزة أفضل مدافع في الموسم متفوقا على زميله الإيطالي جيوفاني دي لوينزو والفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير ميلان.

المدافع البالغ 26 عاما حصد الجائزة بعدما خاض 35 مباراة في الدوري سجل خلالها هدفين وصنع 2 وخرج الفريق بشباك نظيفة في 15 مباراة أثناء مشاركته.

وأصبح كيم أول لاعب آسيوي يحصد جائزة الأفضل في أي مركز بالدوري الإيطالي.

وحاز النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم وهداف نابولي جائزة أفضل مهاجم في الموسم متفوقا على رافائيل لياو جناح ميلان ولاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر.

ويتصدر النيجيري ترتيب هدافي الدوري برصيد 25 هدفا بفارق 4 أهداف عن لاوتارو.

ويعد أوسيمين أفضل هداف إفريقي في تاريخ الدوري الإيطالي بعدما تفوق على الكاميروني صامويل إيتو.

وإذا حقق لقب الهداف سيكون أوسيمين أول إفريقي يحقق لقب هداف الدوري الإيطالي في التاريخ.

وحصد أوسيمين الموسم الماضي جائزة أفضل لاعب شاب في الدوري الإيطالي.

وحقق نيكولو باريلا جائزة أفضل لاعب وسط في الدوري الإيطالي للمرة الثانية في مسيرته بعد موسم 2020-2021.

وتفوق الإيطالي على الفرنسي أدريان رابيو لاعب يوفنتوس وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش لاعب وسط لاتسيو.

اللاعب البالغ 26 عاما خاض الموسم الجاري 34 مباراة سجل 6 وصنع 7.

وحقق الإيطالي الشاب نيكولو فاجيولي لاعب وسط يوفنتوس جائزة أفضل لاعب شاب تحت 23 عاما.

وهو أول إيطالي يحصد الجائزة منذ موسم 2018-19 بعد نيكولو زانيولو لاعب روما السابق.

وأخيرا فاز الإيطالي إيفان بروفيديل حارس لاتسيو جائزة أفضل حارس في الدوري.

وحافظ إيفان على نظافة شباكه في 20 مباراة الموسم الجاري واستقبل 30 هدفا في 37 مباراة.

وتأهلت أندية إنتر ولاتسيو وميلان إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل رفقة نابولي البطل.

وتتنافس أندية أتالانتا وروما ويوفنتوس على بطاقات الدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي الموسم المقبل.

وقبل جولة واحدة على النهاية هبط ناديي كريمونيسي وسامبدوريا، ويتبقى مقعد وحيد انحصر بين هيلاس فيرونا وسبييزيا.