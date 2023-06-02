لوتشيانو سباليتي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي 2022-2023

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 00:18

كتب : FilGoal

لوتشيانو سباليتي - نابولي

حصد لوتشيانو سباليتي المدير الفني لـ نابولي جائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي لموسم 2022-2023.

وقاد سباليتي فريق نابولي لحصد لقب الدوري الإيطالي لأول مرة بعد غياب 33 عاما.

وبات الإيطالي ثاني مدرب يحصد الجائزة بعد ستيفانو بيولي المدير الفني لميلان في موسم 2021-2022.

أخبار متعلقة:
بعد الإنجاز التاريخي.. رئيس نابولي يعلن رحيل سباليتي سباليتي: دفعنا ثمن اللقطات الساذجة وقلة الخبرة والأخطاء التحكيمية سباليتي: مشاعر مدينة بأكملها تثقل كاهلك.. لقب الدوري من أجلكم سباليتي يبدي غضبه من التحكيم أمام ميلان

وفاز سباليتي بجائزة أفضل مدرب في شهري أكتوبر ويناير الموسم الجاري من الدوري الإيطالي كأكثر مدرب حصدا للجائزة.

ويتسلم سباليتي الجائزة في المباراة الأخيرة لنابولي في الموسم ضد سامبدوريا على ملعب دييجو أرماندو مارادونا معقل البارتينوبي.

وقال لويجي دي سيرفو رئيس التنفيذي للدوري الإيطالي: "كان موسم لوتشيانو سباليتي على رأس نابولي استثنائيا بكل بساطة. إن الفوز بالاسكوديتو التاريخي الثالث لنابولي، بعد 33 عاما من الثنائية التي حصدها مارادونا، كانت نتيجة رائعة".

وأضاف "التزام من النادي وعمل فني مُجهز جيدا يتمتع بشخصية رائعة، قادر على دمج الوافدين الجدد بأفضل طريقة ممكنة وتعزيز اللاعبين الموجودين بالفعل في الفريق".

وأتم "نابولي قدموا أداءً رائعا مقدمين واحد من أكثر المستويات الرائعة على المستوى الدولي".

وأعلن أوريليو دي لاورينتس رئيس نابولي الأسبوع الماضي رحيل المدرب لوتشيانو سباليتي بنهاية الموسم.

وقال دي لاورينتس في تصريحاته لقناة "راي 3": "سباليتي رجل حر".

وأضاف "حين يأتي إليك شخص ويقول إنه فعل كل ما بوسعه وانتهت مرحلة من حياته فهل ستعارضه؟".

وأوضح "لقد قال لي إنه يريد أخذ عطلة لمدة عام، فماذا أفعل"؟

وتابع "أشكره والآن حان وقت أن يفعل ما يحبه هو".

وكان عقد سباليتي ينتهي بنهاية الموسم الحالي، مع خيار للتمديد لعام آخر، ولكن سباليتي طلب إنهاء العقد في يونيو.

وبحسب موقع "فوتبول إيطاليا" فإنه قد لمح لذلك الأمر عدة مرات، قبل أن يعلنها رئيس النادي على الملأ.

وتوج سباليتي مع الفريق بالدوري الإيطالي الغائب منذ عام 1990، والثالث في تاريخ النادي.

ويحتل نابولي الصدارة برصيد 87 نقطة من 37 مباراة، حيث فاز بـ 27 وتعادل في 6 وخسر 4.

وسجل نابولي تحت قيادة سباليتي 75 هدفا في الدوري الإيطالي كأقوى هجوم، وتلقى 28 هدفا فقط كأقوى دفاع.

ويلعب المدرب مباراته الأخيرة يوم 4 يونيو أمام سامبدوريا، بين جماهير الفريق الجنوبي على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

لوتشيانو سباليتي نابولي الدوري الإيطالي
نرشح لكم
ملحق الدوري الألماني - شتوتجارت يضع قدما في الموسم المقبل بثلاثية ضد هامبورج يويفا يفكر في استبدال مارشينياك من إدارة نهائي دوري الأبطال بعد موسم واحد.. تيودور يرحل عن مارسيليا بنزيمة: مستقبلي؟ لنرى ماذا سيحدث بعد المباراة المقبلة.. والإنترنت هو من يتحدث نبأ غير جيد لأرسنال.. تقرير: كانسيلو لا يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي بيلد تكشف قرار هاري كين بشأن الانتقال إلى بايرن ميونيخ تيليجراف: ماونت يتمم اتفاقه مع مانشستر يونايتد زميل ميدو السابق لن يستمر في تدريب أياكس
أخر الأخبار
كأس العالم للشباب - مشوار جامبيا يتوقف أمام أوروجواي في ثمن النهائي ساعة | الكرة الإفريقية
موسيماني: أنا من طلبت الرحيل عن الأهلي.. وقصة مفاوضات الزمالك ساعة | الدوري المصري
أبولون ليماسول يعلن رحيل عمرو وردة ساعة | المحترفون
ملحق الدوري الألماني - شتوتجارت يضع قدما في الموسم المقبل بثلاثية ضد هامبورج ساعة | الكرة الأوروبية
لوتشيانو سباليتي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي 2022-2023 ساعة | الكرة الأوروبية
هدف "قفة" ينهي عقدة إنبي بالفوز على غزل المحلة 2 ساعة | الدوري المصري
الهلال يعلن رحيل إيجالو ولوسيانو فييتو 2 ساعة | السعودية
ماركا: كريم بنزيمة مستمر مع ريال مدريد 2 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 2 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 3 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية 4 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب