نهائي أبطال إفريقيا - قمصان: الأهلي لا يبحث عن الانتقام أمام الوداد

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 22:03

كتب : FilGoal

الأهلي والوداد - نهائي دوري أبطال إفريقيا

شدد سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي على أنه فريقه لا يركز على فكرة الانتقام من الوداد.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

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وقال قمصان في تصريحات نقلها موقع "البطولة" المغربي: "الفريقان لديهما تاريخ كبير في إفريقيا ولكن الأهلي يبقى صاحب الأحظر الأوفر والأكثر تتويجا في القارة".

وأضاف "الأهلي الفريق الأكبر في إفريقيا ولدينا ثقة كبيرة في لاعبينا. لا نبحث عن الانتقام أو الثأر. مباراة الموسم المنصرم كان لها ظروفها الخاصة الجميع يعرفها".

واختتم "لا نعاني من أي مشاكل تهديفية والدليل على ذلك أننا أقوى هجوم في مسابقة الدوري رغم خوضنا عدد مباريات أقل. فقط نحتاج دعم جماهيرنا من أجل إكمال الموسم ببطولة قارية مهمة مثل دوري الأبطال".

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في العاشرة مساءً.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.

الأهلي الوداد دوري أبطال إفريقيا
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