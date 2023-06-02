مران الأهلي - محاضرة كولر.. والكشف عن ثاني أطراف المؤتمر الصحفي

واصل الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة للاعبين تحدث خلالها عن العديد من الجوانب الفنية المتعلقة بالاستعداد للمباراة المرتقبة بين الفريقين.

وانطلق مران الفريق بأداء مجموعة من التدريبات البدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، فيما خاض حراس الفريق مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون.

وأدى اللاعبون فقرات فنية متنوعة، وفقًا للبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز الجميع للمباراة.

ويظهر مارسيل كولر المدير الفني رفقة محمد الشناوي قائد الفريق في المؤتمر الصحفي غدا السبت قبل المباراة.

كما يخوض الأهلي مرانه الرئيسي الأخير قبل مواجهة الوداد في السادسة مساء السبت، بحضور الإعلام لمدة 15 دقيقة.

يعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في العاشرة مساءً.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.