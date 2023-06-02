الدرجة الثانية - زد يقترب خطوة من الدوري الممتاز في انتظار وادي دجلة

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 19:42

كتب : رضا السنباطي

محمد سمير يحتفل بهدفه في شباك منتخب السويس

اقترب نادي زد خطوة من الصعود إلى الدوري المصري بالفوز على منتخب السويس في الجولة 28 من دوري الدرجة الثانية.

وينتظر زد تعثر وادي دجلة صاحب المركز الثالث، بعد خسارة السكة الحديد من أجل حسم تأهله بشكل رسمي للدوري الممتاز.

وانتصر زد على منتخب السويس بنتيجة 2-1 فسجل لزد كل من تشارلز ومحمد سمير، وقلص أحمد العش الفارق لمنتخب السويس من ركلة جزاء.

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وارتفع رصيد زد لـ 59 نقطة في الصدارة بفارق 7 نقاط عن السكة الحديد الذي انتهت حظوظه في التأهل بشكل رسمي بعدما توقف رصيده عند 51 نقطة.

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وخسر السكة من الإنتاج الحربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

سجل أهداف الإنتاج كل من: محمد رجب ثنائية وعمار شحاتة، فيما سجل للسكة كل من رضا الويشي وعبد الله بيكا.

وتقدم أمير عزمي مجاهد باستقالته من تدريب الفريق بعد ضياع فرصة الصعود.

وفي المركز الثالث يتواجد وادي دجلة برصيد 51 نقطة وسيواجه منتخب السويس غدا السبت، وفي حال فوزه يتأجل حسم تأهل زد للممتاز.

وفي حال تعادله أو تعرضه للهزيمة يتأكد تأهل زد للممتاز.

وفي حال انتصر وادي دجلة سيحافظ على حظوظه في التأهل خاصة أنه سيلاقي زد في الجولة المقبلة في مواجهة مباشرة بين الفريقين، ربما تحسم هوية المتأهل أو تؤجلها للجولة الأخيرة.

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وفي مباراة استمرت 13 دقيقة فاز الترسانة على الإعلاميين بنتيجة 2-0.

وبدأ الإعلاميين اللقاء بـ 8 لاعبين فقط وعقب استقبال هدفين بتوقيع أوجستين اوتو ووحيد يسري، سقط لاعب تلو الآخر لينهي الحكم اللقاء. (طالع التفاصيل)

وانتصر القناة على النصر بنتيجة 2-0 سجلهما مواندا وأحمد عبد الرازق.

وواصل المصرية للاتصالات استمراره في المركز السادس بالفوز على المستقبل سبورت بثلاثية دون مقابل سجلها عبد الرحمن بودي (2) وسليمان كوليبالي.

واستمر العبور في مزاحمة المصرية على بطاقة الملحق المؤهل لدوري المحترفين، بالفوز بنتيجة 2-1 على كهرباء الإسماعيلية.

سجل ثنائية العبور كل من محمد رجب وشيكا، وسجل أحمد جمعة هدف الكهرباء.

وأخيرا فاز بتروجت الخامس على إيسترن كومباني بنتيجة 3-1، وارتفع رصيد الفريق البترولي لـ 48 نقطة.

سجل أحمد رضا وإسماعيل بامبا وتوفيق محمد أهداف بتروجت فيما سجل حسام عبد الواحد هدف إيسترن كومباني.

يذكر أن متصدر الترتيب يتأهل للدوري الممتاز الموسم المقبل.

وتشارك الأندية التي احتلت المراكز من الثاني وحتى الخامس في دوري الدرجة الثانية بنظامه الجديد.

فيما يشارك صاحب المركز السادس في الدوري الممتاز للملحق مع أصحاب نفس المركز في 3 مجموعات لاختيار فريقين للمشاركة في دوري المحترفين ب.

ومن المركز السابع للمركز السابع عشر تهبط الفرق المتنافسة حيث دوري الممتاز ب (الدرجة الثالثة) بالنظام الجديد.

فيما يهبط متذيل الترتيب للدرجة الأدنى والتي ستكون بمثابة الدرجة الرابعة.

الدرجة الثانية زد مجموعة القاهرة السكة الحديد وادي دجلة
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