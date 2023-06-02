الدرجة الثانية - انتهاء المباراة بعد 13 دقيقة.. الترسانة ينتصر على الإعلاميين بثنائية

انتهت مباراة الترسانة مع الإعلاميين في الجولة 28 من مجموعة القاهرة لـ دوري الدرجة الثانية بعد 13 دقيقة فقط من بدايتها.

وبدأ الإعلاميين اللقاء بـ 8 لاعبين فقط.

ويأتي سبب غياب أغلب لاعبي الإعلاميين عن خوض المباراة هو عدم الحصول على مستحقاتهم، ورفضهم المشاركة إلا بالحصول على المستحقات.

وتقدم الترسانة سريعا بثنائية يسري وحيد وأجوستين أوتو في الدقائق الأولى.

عقب ذلك سقط لاعبو الإعلاميين واحدا تلو الآخر وتوقفت المباراة.

وأطلق الحكم صافرة النهاية معلنا نهاية اللقاء بفوز الترسانة بنتيجة 2-0.

وارتقى الترسانة للمركز السادس بشكل مؤقت لحين نهاية مباريات الجولة برصيد 44 نقطة من 28 مباراة.

ويأمل الترسانة في التأهل للموسم المقبل من دوري المحترفين الجديد للدرجة الثانية.

فيما ظل الإعلاميين أخيرا في سلم الترتيب برصيد 10 نقاط وتأكد هبوطه للدرجة الأدنى قبل جولتين على النهاية.