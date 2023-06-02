نهائي أبطال إفريقيا - مروان عطية: درسنا الوداد جيدا.. وجاهزون لتحقيق أهدافنا في الذهاب

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 19:26

كتب : حسام نور الدين

الأهلي - سموحة - مروان عطية

أوضح مروان عطية لاعب وسط الأهلي أن الفريق يركز على مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد فقط في الوقت الحالي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال مروان عطية عبر موقع الأهلي الرسمي: "نعلم جيدا قوة فريق الوداد، وأهمية وصعوبة مباراة الذهاب بين الفريقين التي تقام الأحد القادم".

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وأوضح "الجهاز الفني واللاعبين درسوا فريق الوداد جيدا، ونحن جاهزون للمواجهة، وفي أعلى درجات التركيز لتقديم مباراة جيدة وتحقيق الهدف الذي نسعى إليه".

وواصل "نحن حاليا نركز في مباراة الوداد، ولا نعلق على مباريات خاضها الفريق في الماضي، وإنما تركيزنا فقط في التحضير لمباراة الأحد، والماضي يبقى ماضيا بكل أحداثه، ونحن ننظر دائما للأمام، ونسعى للتتويج بالبطولة هذا الموسم".

وأتم "فريق الوداد كبير ومحترم، وتجهيزاتنا للمباراة تشهد احتراما للمنافس، ونحن نعمل على التتويج بالبطولة وخوض المباراة بروح رياضية تدل على العلاقات الرائعة بين الناديين والبلدين".

وانضم مروان قادما من الاتحاد في يناير الماضي وخاض صاحب الـ 24 عاما 23 مباراة بقميص الأهلي صنع خلالها هدف واحد.

يعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في العاشرة مساءً.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.

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