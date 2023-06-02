نهائي أبطال إفريقيا - أفشة: الأهلي لا ينظر للماضي.. وجاهزون لمواجهة الوداد

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 19:09

كتب : حسام نور الدين

محمد مجدي أفشة يحتفل بالهدف مع الأهلي أمام سياتل ساوندرز

شدد محمد مجدي "أفشة" لاعب الأهلي على أن الفريق لا يلتفت للماضي قبل خوض النهائي الإفريقي ضد الوداد المغربي.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة في ذهاب الدور النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

وقال أفشة عبر موقع الأهلي الرسمي: "الجميع يدركون تماما أهمية المباراة والكل جاهز لبذل أقصى الجهد من أجل التتويج باللقب للمرة الحادية عشرة وتسطير سطر جديد في تاريخ الأهلي".

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أضاف "هناك طقوس محددة أفعلها قبل أي مباراة، وانتظر التوفيق من الله عز وجل، حتى أكون في كامل تركيزي واؤدي بالصورة التي تسعد الجماهير".

وعن نهائي الموسم الماضي أجاب قائلا: "الحديث عن نهائي الموسم الماضي أمام الوداد لا يدور في أذهان اللاعبين، لأنه أصبح من الماضي والأهلي اعتاد دائما على النظر للمستقبل ولا يلتفت للماضي، وجميع اللاعبين حاليا في كامل تركيزهم من أجل التتويج باللقب الإفريقي للمرة الحادية عشرة".

واختتم "عامل الجمهور في غاية الأهمية، وتواجد جماهير الأهلي يوم الأحد المقبل سوف يساعد الفريق على تحقيق أهدافه، وتحقيق النتيجة والعرض الذي يسعدهم".

وشارك أفشة الموسم الجاري في 32 مباراة سجل 4 وصنع 4 في جميع المسابقات.

يعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد المغربي، ولكن بنظام الذهاب والإياب هذه المرة.

وتأهل الأهلي بالفوز على الترجي 3-0 ذهابا في رادس و1-0 في القاهرة.

بينما تأهل الوداد المغربي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي صنداونز الجنوب إفريقي.

وتعادل الوداد مع صنداونز في جنوب إفريقيا بهدفين لمثلهما، ليتأهل إلى النهائي للموسم الثاني على التوالي بعد نهاية مباراة الذهاب في المغرب بالتعادل السلبي.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في العاشرة مساءً.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

كما هي المرة الثالثة على التوالي التي يقام فيها النهائي بملعب مركب محمد الخامس، بعد أن احتضن نهائي 2021 بين الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي، ونهائي الموسم الماضي بين الأهلي والوداد.

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