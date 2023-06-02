قائمة السنغال – ماني يقود الهجوم.. واستبعاد ميندي من مواجهتي بنين والبرازيل

استبعد أليو سيسه مدرب منتخب السنغال، إدواردو ميندي حارس مرمى تشيلسي من مواجهتي منتخب بلاده أمام بنين والبرازيل.

ويستعد منتخب السنغال لمواجهة بنين يوم 17 يونيو الجاري ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا.

فيما يلعب المنتخب السنغالي أمام نظيره البرازيلي يوم 20 يونيو في مباراة ودية دولية.

وتواجد ساديو ماني مهاجم بايرن ميونيخ في قائمة المدرب سيسيه لمواجهتي بنين والبرازيل.

وغاب ماني عن صفوف السنغال في كأس العالم 2022 بعدما تعرض للإصابة قبل انطلاق البطولة.

وجاءت قائمة منتخب السنغال لمواجهتي بنين والبرازيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: ألفريد جوميس "رين الفرنسي"- سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي"- موري دياو "كليرمونت الفرنسي"

في الدفاع: كاليدو كوليبالي "تشيلسي الإنجليزي"- عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي"- يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني"- إسماعيل جاكوبس "موناكو الفرنسي"- فورموز ميندي "مورويرك النمساوي" - فودي توري "ميلان الإيطالي" - موسى نيكتاه "ماينز الألماني" - عبد الله ندور "سوشو الفرنسي" - عبد الله سك "مكابي حيفا".

في الوسط: إدريسا جانا جاي "إيفرتون الإنجليزي"- شيخو كوياتي "نوتنجام فورست الإنجليزي"- نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي"- كريبين دياتا "موناكو الفرنسي"- بابي جاي "مارسيليا الفرنسي"- بابي ماتار سار "توتنام الإنجليزي"- باثي سيس "رايو فاليكانو الإسباني"- ديون لوبي "ستاد ريمس الفرنسي".

في الهجوم: ساديو ماني "بايرن ميونيخ الألماني"- بابا عثمان ساخو "سيمبا التنزاني" - حبيب ديالو "ستراسبورج" - إليمان نداي "شيفيليد يونايتد الإنجليزي"- إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي" - كريبان دياتا "كلوب بروج البلجيكي".