مؤتمر جوارديولا: يونايتد لديه مدرب استثنائي.. وهذا موقف دي بروين وجريليش

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 17:10

كتب : FilGoal

بيب جوارديولا

شدد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي على صعوبة مواجهة فريقه المرتقبة أمام غريمه يونايتد.

ويواجه مانشستر يونايتد منافسه مانشستر سيتي في ملعب ويمبلي غدا السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي وهي المباراة التي تجمع الغريمين لأول مرة عبر التاريخ في تلك المرحلة.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "سنحاول القيام بما يجب أن نقوم به داخل أرض الملعب من أجل الفوز بالمباراة وتحقيق لقب جديد. أن أكون في نهائي كأس الإتحاد وبطل الدوري هو أمر مذهل، الفوز بالدوري خمس مرات في ست سنوات أمر مميز ولم أكن أتوقعه".

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وكشف المدرب الإسباني عن موقف الثنائي كيفين دي بروين وجاك جريليش وأوضح "دي بروين وجريليش خاضا آخر تدريبين، وجميع اللاعبين بخير إلى حد ما وستيفان أورتيجا سيخوض المباراة".

وعن مدرب مانشستر يونايتد الهولندي إريك تين هاج كشف "تين هاج؟ لا أستطيع أن أقول أننا أصدقاء، لسنا على اتصال كبير لكن أعتقد أن مانشستر يونايتد لديه مدرب استثنائي لسنوات عديدة".

وتخطى مانشستر يونايتد نظيره برايتون بنتيجة 7-6 بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي دون أهداف.

وفاز مانشستر سيتي على شيفيلد بثلاثة أهداف دون مقابل، سجلها رياض محرز.

وللمرة الأولى سيلتقي قطبا مانشستر في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وشدد بيب "الأسبوع المقبل أيضا لدينا نهائي دوري أبطال اوروبا ونتطلع إليه، أن نلعب ضد الإنتر في اسطنبول في نهائي أقوى بطولة أوروبية سيكون أمر رائع للنادي".

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم السبت 3 يونيو المقبل.

ويلعب اللقاء على استاد ويمبلي.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

يذكر أن مانشستر سيتي انتصر في ذهاب الموسم الحالي في الدوري بستة أهداف مقابل ثلاثة، قبل أن يفوز مانشستر يونايتد إيابا في أولد ترافورد بهدفين مقابل هدف واحد.

مانشستر سيتي مانشستر يونايتد
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