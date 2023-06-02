مدير ملعب محمد الخامس يكشف لـ في الجول عدد الحضور ضد الأهلي وموقف المدرجات المغلقة

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 11:16

كتب : حسام أحمد

أليو ديانج - الأهلي والوداد - نهائي دوري أبطال إفريقيا

كشف أسامة الودغيري مدير مركب محمد الخامس عدد الحضور في الملعب في مواجهة الوداد والأهلي.

ويستضيف الوداد منافسه الأهلي الأحد بعد المقبل في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتحدث مدير مركب محمد الخامس لـFilGoal.com قائلا: ""حتى الآن، تم بيع 22 ألف تذكرة لمباراة الوداد والأهلي".

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وواصل "تم السماح بالحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لملعب محمد الخامس في المباراة بما فيها المدرجات التي كانت مغلقة سابقا".

وأردف "نقوم بطرح جزء من التذاكر كل يوم، وعند نفاذ الكمية المحددة يوميا يتم إغلاق الموقع الإلكتروني للحجز".

وعن مكان جلوس جماهير الأهلي أتم مدير مركب محمد الخامس تصريحاته "لم يتم إبلاغي بمكان جلوس جمهور الأهلي في الملعب حتى الآن".

يذكر أن مباراة الذهاب ستقام في استاد القاهرة بعد غد الأحد.

ويأمل الأهلي في الفوز بلقب دوري الأبطال للمرة الـ11 في تاريخه والثالثة له في آخر أربع سنوات.

أما الوداد فيطمح في الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

الأهلي الوداد دوري أبطال إفريقيا
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