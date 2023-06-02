كأس العالم للشباب - مشوار جامبيا يتوقف أمام أوروجواي في ثمن النهائي

توقف مشوار جامبيا في كأس العالم للشباب عند دور الـ 16 دون تحقيق إنجاز جديد بالخسارة من أوروجواي بهدف دون رد.

وتتواصل منافسات دور الـ 16 من كأس العالم للشباب والتي تستضيفها الأرجنتين حتى 11 يونيو المقبل.

وخسر منتخب جامبيا من أوروجواي بهدف أندرسون دوارتي في الدقيقة 65.

وشهدت المباراة طرد لاعبا من كل فريق، حيث أكمل منتخب جامبيا اللقاء بعشر لاعبين من الدقيقة 17 بعد طرد منصور مباي.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع طُرد لوسيانو رودريجيز مهاجم أوروجواي بشكل مباشر.

وكان أفضل إنجاز لجامبيا هو الوصول لثمن نهائي نسخة 2007، وهو ما تكرر في النسخة الحالية لكن دون تخطيه.

وسيلتقي منتخب أوروجواي في ربع النهائي مع نظيره الأمريكي الذي سحق نيوزيلاندا بنتيجة 4-0 في أولى مباريات ثمن النهائي.

وبذلك سيكون منتخب نيجيريا هو الممثل الإفريقي الوحيد للقارة في ربع النهائي بعد تفوق على الأرجنتين المستضيفة.

فودع منتخب السنغال بطل إفريقيا من دور المجموعات، فيما خرج منتخبا جامبيا وتونس من دور الـ 16 ضد أوروجواي والبرازيل على الترتيب.