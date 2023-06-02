ملحق الدوري الألماني - شتوتجارت يضع قدما في الموسم المقبل بثلاثية ضد هامبورج

الجمعة، 02 يونيو 2023 - 00:31

كتب : FilGoal

شتوتجارت - هامبورج

وضع شتوتجارت قدما في الدوري الألماني الموسم المقبل 2023-24 بالفوز ذهابا بنتيجة 3-0 على هامبورج في ذهاب ملحق الدوري الألماني.

وتقام مباراة ملحق الدوري الألماني بين صاحب المركز السادس عشر من الدوري الألماني وثالث ترتيب الدرجة الثانية لتحديد الفريق الثالث الذي ينافس في الموسم المقبل.

واحتل شتوتجارت المركز السادس عشر من البوندسليجا، فيما احتل هامبورج المركز الثالث في الدرجة الثانية بسيناريو دراماتيكي. (طالع التفاصيل)

ويبدو أن هامبورج الملقب بـ "الديناصورات" سيواصل البقاء في الدرجة الثانية بعد تاريخ طويل حافل في الدرجة الأولى استمر حتى موسم 2017-18.

وتقدم شتوتجارت أمام جماهيره مبكرا بهدف بعد 45 ثانية فقط عن طريق كوستاس مافروبانوس.

ليصبح اليوناني صاحب ثاني أسرع هدف في تاريخ ملحق الدوري الألماني بعد ماكسي بيستر لصالح فورتونا دسلدورف ضد هيرتا برلين بعد 23 ثانية في 2012.

وأهدر الغيني سيرهو جويراسي فرصة إضافة الهدف الثاني بإهدار ركلة جزاء في الدقيقة 26.

في الشوط الثاني أضاف يوشوا فاجنومان الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وبعد 5 دقائق سجل جويراسي الهدف الثالث للأحمر والأبيض.

وزاد الفنلندي أنسي سوهنين أوجاع هامبورج بتعرضه للطرد في الدقيقة 70 بعد تدخل عنيف.

لقاء الإياب سيكون يوم الإثنين المقبل على ملعب فولكسبارك ستاديون معقل هامبورج لحسم هوية المتأهل للموسم المقبل للدوري الألماني.

وهبط شالكه وهيرتا برلين مباشرة للدرجة الثانية الألمانية.

فيما تأهل فريقي هادينهايم لأول مرة في تاريخه للدوري الألماني وكذلك درامشتات.

شتوتجارت هامبورج الدوري الألماني ملحق الدوري الألماني
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