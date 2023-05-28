احتفالات تحولت إلى أحزان.. هايدنهايم يخطف التأهل للدوري الألماني من هامبورج بسيناريو جنوني

الأحد، 28 مايو 2023 - 19:25

كتب : FilGoal

حزن جمهور هامبورج

تأهل فريق هايدنهايم إلى الدوري الألماني بعد منافسة شرسة مع هامبورج وفي اللحظات الأخيرة من الجولة الختامية لدوري الدرجة الثانية.

وفاز هايدنهايم على ريجنسبورج بنتيجة 3-2 ليتأهل إلى الدوري الألماني، رغم فوز هامبورج على ساندهايسن.

وجاءت طريقة تأهل هايدنهايم إلى الدوري الألماني بشكل مثير، بعدما كان متأخرا في النتيجة ومع فوز هامبورج الذي ضمن العودة إلى الدوري الألماني حتى هذه اللحظات.

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إلا أن الوقت بدل الضائع من المباراة شهد عودة مثيرة ومجنونة لفريق هايدنهايم الذي سجل هدفين في الدقيقة 93 ثم 99 ليخطف فوزا قاتلا ويتأهل إلى الدوري الألماني على حساب هامبورج.

وانتهت مباراة هامبورج ضد ساندهايسن أولا ووقتها كانت نتيجة المباراة الأخرى تشير إلى تأهل هايدنهايم.

وذلك نزل جمهور هامبورج إلى أرض الملعب للاحتفال مع لاعبيه بالعودة إلى الدوري الألماني.

وبعد أن سجل هايدنهايم الهدفين في الوقت القاتل استطاع حسم التأهل لصالحه وتحولت احتفالات هامبورج إلى أحزان بعد الفشل في العودة للدوري الألماني.

ليكتب هايدنهايم التاريخ بعد تأهله للدوري الألماني للمرة الأولى منذ تأسيس النادي.

ورغم كل ذلك لا يزال أمام هامبورج فرصة للتأهل إلى الدوري الألماني بعدما أنهى الدرجة الثانية في المركز الثالث.

وبذلك سيلعب هامبورج ضد شتوتجارت في مباراة ملحق التأهل للدوري الألماني.

هامبورج الدوري الألماني
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