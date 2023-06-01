ماركا: كريم بنزيمة مستمر مع ريال مدريد

الخميس، 01 يونيو 2023 - 23:15

كتب : FilGoal

بنزيمة يسجل ويحتفل بهدف ريال مدريد في برشلونة

"كريم بنزيمة مستمر مع ريال مدريد"، هكذا كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية مستقبل الفرنسي قائد ريال مدريد في ظل التكهنات حول مستقبله.

كريم بنزيمة

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وارتبط بنزيمة بالانتقال إلى الدوري السعودي وبالتحديد إلى اتحاد جدة بطل الدوري. (طالع التفاصيل)

وتحدث بنزيمة في حواره لصحيفة "ماركا" الإسبانية أثناء حصوله على جائزة "أسطورة ماركا" اليوم الخميس قائلا: " هل سأبقى مع ريال مدريد؟ لدي مباراة الأحد المقبل وبعدها سنرى ماذا سيحدث، ولماذا أتحدث عن المستقبل إن كنت في مدريد؟ من يتحدث هو الإنترنت والواقع ليس الإنترنت". (طالع أبرز ما قاله)

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عقب ذلك أشارت الصحيفة في تقرير خاص لها بأن بنزيمة باق في ريال مدريد وسيجدد لموسم إضافي حسبما اتفق مسبقا.

وواصل التقرير أن اللاعب والنادي يريدان الاستمرار لفترة طويلة خاصة أن العلاقة قوية.

ويريد بنزيمة الخروج من ريال مدريد من الباب الكبير ويُقدَر الاهتمام الضخم من المملكة العربية السعودية من أجل انضمامه.

وشدد التقرير أن الفرنسي لم يغلق الباب أمام اللعب في الدوري السعودي بنهاية موسم 2023-2024.

وأتم التقرير أن بنزيمة يرى أن الموسم الجاري ليس الأفضل لكنه راض بما حققه حيث فاز بلقب كأس ملك إسبانيا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي بالإضافة إلى وصافة الدوري الإسباني وتوديع دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي.

وينتهي عقد بنزيمة مع النادي الملكي في 30 يونيو 2023.

ويلعب كريم بنزيمة رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.

وخاض المهاجم الفرنسي 42 مباراة هذا الموسم مع النادي الملكي بمختلف المسابقات.

ونجح بنزيمة في تسجيل 30 هدفا وصناعة 6 آخرين.

وتوج كريم مع الميرينجي بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبالدوري الإسباني 4 مرات.

ريال مدريد كريم بنزيمة
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