نبأ غير جيد لأرسنال.. تقرير: كانسيلو لا يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي

الخميس، 01 يونيو 2023 - 19:23

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو وسيرجيو راموس - باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ

لا يرغب جواو كانسيلو لاعب بايرن ميونيخ المعار إليه من مانشستر سيتي العودة إلى الدوري الإنجليزي مجددا.

ووفقا لموقع "abendzeitung" الألماني في تقرير له اليوم الخميس فإن بايرن قرر عدم تحويل إعارة كانسيلو إلى انتقال نهائي، وبناء عليه من المقرر أن يعود اللاعب إلى سيتي.

لكن ذكر التقرير أن اللاعب البرتغالي لا يرغب في العودة للدوري الإنجليزي من الأساس سواء كان لسيتي أو حتى لأرسنال الذي أبدى اهتمامه بضمه.

اللاعب صاحب الـ29 عاما انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2019 قادما من صفوف يوفنتوس.

وخاض كانسيلو مع سيتي 154 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع 22 آخرين.

ومع بايرن الذي انضم له منتصف الموسم المنصرم خاض 21 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع ستة آخرين.

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