نبأ غير جيد لأرسنال.. تقرير: كانسيلو لا يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي
الخميس، 01 يونيو 2023 - 19:23
كتب : FilGoal
لا يرغب جواو كانسيلو لاعب بايرن ميونيخ المعار إليه من مانشستر سيتي العودة إلى الدوري الإنجليزي مجددا.
ووفقا لموقع "abendzeitung" الألماني في تقرير له اليوم الخميس فإن بايرن قرر عدم تحويل إعارة كانسيلو إلى انتقال نهائي، وبناء عليه من المقرر أن يعود اللاعب إلى سيتي.
لكن ذكر التقرير أن اللاعب البرتغالي لا يرغب في العودة للدوري الإنجليزي من الأساس سواء كان لسيتي أو حتى لأرسنال الذي أبدى اهتمامه بضمه.
اللاعب صاحب الـ29 عاما انضم إلى مانشستر سيتي في عام 2019 قادما من صفوف يوفنتوس.
وخاض كانسيلو مع سيتي 154 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع 22 آخرين.
ومع بايرن الذي انضم له منتصف الموسم المنصرم خاض 21 مباراة سجل خلالهم هدفا وحيدا وصنع ستة آخرين.
نرشح لكم
بيلد تكشف قرار هاري كين بشأن الانتقال إلى بايرن ميونيخ تيليجراف: ماونت يتمم اتفاقه مع مانشستر يونايتد صلاح وميسي ومحرز وأنشيلوتي.. أرقام قياسية تحطمت في الدوريات الكبرى ودوري الأبطال لويس دياز: ليفربول سيكون أفضل الموسم المقبل أول الراحلين.. تيليمانس يعلن رحيله عن ليستر المفاوضات بدأت.. أثليتك: تشيلسي يسمح لسيتي بالتحدث مع كوفاسيتش دالوت مستمر مع مانشستر يونايتد حتى 2028 أستون فيلا يعلن رحيل أشلي يونج