بيلد تكشف قرار هاري كين بشأن الانتقال إلى بايرن ميونيخ

يبدو ان الصيف الجاري سيكون مثيرا بشأن مهاجم توتنام وقائد منتخب إنجلترا هاري كين.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية في تقرير لها اليوم الخميس أن هاري كين أبلغ بايرن ميونيخ برفضه الانتقال إليهم.

ولم يشر التقرير لسبب رفض هاري كين العرض البافاري بيد أن بعض التقارير الأخرى تذكر أنه يريد الاستمرار في الدوري الإنجليزي ليصبح هدافه التاريخي.

ويعد هاري كين ثاني أكثر مسجلي الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي بـ213 هدفا بفارق 47 هدفا عن آلان شيرار.

وكانت بعض التقارير الصحفية الإنجليزية أكدت سابقا اهتمام مانشستر يونايتد بضم هاري كين خلال الصيف الجاري.

في الوقت ذاته ذكرت تقارير إسبانية اهتمام ريال مدريد بضم كين في ظل رحيل كريم بنزيمة.