هل ينتقل مودريتش إلى السعودية؟ تضارب إعلامي في إسبانيا

الخميس، 01 يونيو 2023 - 15:07

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ريال مدريد - لوكا مودريتش

يستمر الحديث عن مستقبل الكرواتي لوكا مودريتش نجم خط وسط ريال مدريد، سواء بالبقاء أو الرحيل.

بداية اليوم أتت من صحيفة "أوك دياريو" الإسبانية، التي زعمت أن مودريتش طلب الرحيل من ريال مدريد، بعد تلقيه عرضا كبيرا من السعودية.

وتبلغ قيمة العرض 120 مليون يورو بعقد مدته 3 سنوات بحسب المصدر ذاته.

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على الجانب الآخر نفى الإعلامي الإسباني دانييل جاريدو مذيع راديو "لا سير" كل ما تردد عن وجود عرض سعودي من الأساس، ناهيك عن إبلاغ مودريتش -37 عاما- للميرينجي برغبته في الرحيل.

وأوضح جاريدو "وضع مودريتش لم يتغير. إنه يريد البقاء ولا يخشى منافسة جود بيلينجهام".

ويقترب جود بيلينجهام نجم وسط بوروسيا دورتموند ومنتخب إنجلترا من الانضمام إلى ريال مدريد.

وأضاف "مودريتش لم يصله أي عروض من السعودية، بل عرض قطري واحد وقد رفضه بالفعل".

ويقترب مودريتش من إنهاء موسمه الحادي عشر مع ريال مدريد الذي انتقل إليه في صيف 2012 قادما من توتنام هوتسبر.

وفاز الكرواتي مع الملكي بدوري أبطال أوروبا 5 مرات، والدوري الإسباني 3 مرات.

الدوري الإسباني ريال مدريد لوكا مودريتش
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