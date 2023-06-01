نونو سانتو: لاعبو اتحاد جدة هم الأبطال الحقيقيون

الخميس، 01 يونيو 2023 - 13:19

كتب : FilGoal

أحمد حجازي وطارق حامد وعبد الرزاق حمد الله

وصف البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة لاعبيه بالأبطال الحقيقيين بعد التتويج بلقب الدوري السعودي، ورفض نسب الفضل إليه وجهازه الفني.

واحتفل لاعبو الاتحاد بلقب الدوري السعودي التاسع في تاريخهم بأفضل طريقة ممكنة بالفوز على الطائي في الجولة الأخيرة بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم أمام جماهير النمور على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وقال سانتو في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "اللاعبون هم الأبطال الحقيقيون، ونحن كجهاز فني ندعمهم فقط، ودائمًا نعمل أن نجعلهم يتعافون من كل الأمور السلبية التي يمرون بها".

أخبار متعلقة:
سليمان وهدان: عزلي من الزمالك؟ القانون يحميني.. ولا يمكن عقد 5 جلسات في الأسبوع وزير الرياضة السعودي يعلق على إمكانية انتقال ميسي وبنزيمة للدوري السعودي وزارة الرياضة تعلن زيادة عدد جماهير الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا الجمل: هل يملك الحكم موقفا شخصيا تجاه الإسماعيلي؟ وهذا ما قلته للاعبين بعد الانسحاب

وأضاف البرتغالي "مهمتي كانت خلق رابط بين اللاعبين والجهاز الفني، اتحاد جدة استطاع العودة بقوة بعد أي خسارة، وأشكر الجماهير خصوصاً عندما نلعب في جدة".

وعن الفكر التدريبي الذي ظل يتبعه في كل مباراة، أوضح سانتو "التعديلات التي أجريها في طريقة اللعب لها أسبابها".

وأتم "معالجتي للأمور الإدارية داخل الفريق؟ لدي مبدأ أسير عليه أن الصراع والتصادم لا يأتي بنتائج إيجابية، يجب ان يكون هنالك تقبل لقراراتي".

وشهدت المباراة غياب أحمد حجازي القائد بسبب الإصابة، وعودة طارق حامد الذي شارك في الدقيقة العاشرة من الوقت بدلا من الضائع حيث شارك بدلا من رومارينيو.

وسجل عبد الرازق حمد الله هدف النمور الأول في الدقيقة 73، الهدف جعل المغربي هدافا للدوري السعودي برصيد 21 هدفا.

وللمرة الثالثة يحقق المغربي لقب هداف الدوري السعودي بعد موسمي 2018-19 و2019-20 وكلاهما مع النصر.

ثم أضاف هيلدر كوستا الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع.

وارتفع رصيد الاتحاد لـ 72 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن النصر الثاني الذي تفوق على الفتح في الجولة الأخيرة بنتيجة 3-0.

وحجز الاتحاد كونه بطلا للدوري مشاركته في كأس العالم 2023 والمقامة في المملكة بنهاية العام الجاري.

ورفع أحمد حجازي قائد النمور اللقب الغائب عن خزائن الاتحاد منذ 14 عاما، كأول لاعب مصري يرفع كأس الدوري السعودي في التاريخ.

اتحاد جدة نونو سانتو أحمد حجازي طارق حامد
نرشح لكم
موسيماني: أنا من طلبت الرحيل عن الأهلي.. وقصة مفاوضات الزمالك الهلال يعلن رحيل إيجالو ولوسيانو فييتو حوار – رونالدو: سأستمر في السعودية.. تلك الأمور تحتاج تحسن ورسائل للاعبين القادمين إلى الدوري الإخبارية: سيزامل حجازي وحامد.. بنزيمة يقترب من التوقيع مع اتحاد جدة سيد وسط العميد.. حصاد طارق حامد في موسم التتويج بالدوري السعودي حسم 7 نقاط وحافظ على شباكه 17 مرة.. حصاد حجازي في موسم التتويج بالدوري السعودي قد يواجه كبار أوروبا هذا الصيف.. النصر السعودي يعلن مشاركته في جولة آسيوية وفد فيفا يزور ملعب النصر السعودي من أجل كأس العالم للأندية
أخر الأخبار
اسكواش - عسل ينتصر على الشوربجي في "معركة الجوارب".. ومفاجأة مدوية في السيدات ببطولة الجونة 5 ساعة | رياضات أخرى
كأس العالم للشباب - مشوار جامبيا يتوقف أمام أوروجواي في ثمن النهائي 7 ساعة | الكرة الإفريقية
موسيماني: أنا من طلبت الرحيل عن الأهلي.. وقصة مفاوضات الزمالك 7 ساعة | الدوري المصري
أبولون ليماسول يعلن رحيل عمرو وردة 7 ساعة | المحترفون
ملحق الدوري الألماني - شتوتجارت يضع قدما في الموسم المقبل بثلاثية ضد هامبورج 7 ساعة | الكرة الأوروبية
لوتشيانو سباليتي أفضل مدرب في الدوري الإيطالي 2022-2023 7 ساعة | الكرة الأوروبية
هدف "قفة" ينهي عقدة إنبي بالفوز على غزل المحلة 8 ساعة | الدوري المصري
الهلال يعلن رحيل إيجالو ولوسيانو فييتو 8 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كولر: هذا الأمر غريب في مصر.. ونثق في مصطفى شوبير ولكن 2 بعد اجتياز سيراميكا.. ماذا يحتاج الأهلي للفوز بلقب الدوري رسميا 3 بدأت الأحد وانتهت الإثنين واستمرت 3 ساعات و18 دقيقة.. إنبي يهزم فيوتشر في أغرب مباراة بالكرة المصرية 4 الشروق: حكم بحبس مرتضى منصور 3 أشهر بتهمة سب محمود الخطيب