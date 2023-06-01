نونو سانتو: لاعبو اتحاد جدة هم الأبطال الحقيقيون

وصف البرتغالي نونو سانتو مدرب اتحاد جدة لاعبيه بالأبطال الحقيقيين بعد التتويج بلقب الدوري السعودي، ورفض نسب الفضل إليه وجهازه الفني.

واحتفل لاعبو الاتحاد بلقب الدوري السعودي التاسع في تاريخهم بأفضل طريقة ممكنة بالفوز على الطائي في الجولة الأخيرة بنتيجة 2-0 في اللقاء الذي أقيم أمام جماهير النمور على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وقال سانتو في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "اللاعبون هم الأبطال الحقيقيون، ونحن كجهاز فني ندعمهم فقط، ودائمًا نعمل أن نجعلهم يتعافون من كل الأمور السلبية التي يمرون بها".

وأضاف البرتغالي "مهمتي كانت خلق رابط بين اللاعبين والجهاز الفني، اتحاد جدة استطاع العودة بقوة بعد أي خسارة، وأشكر الجماهير خصوصاً عندما نلعب في جدة".

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وعن الفكر التدريبي الذي ظل يتبعه في كل مباراة، أوضح سانتو "التعديلات التي أجريها في طريقة اللعب لها أسبابها".

وأتم "معالجتي للأمور الإدارية داخل الفريق؟ لدي مبدأ أسير عليه أن الصراع والتصادم لا يأتي بنتائج إيجابية، يجب ان يكون هنالك تقبل لقراراتي".

وشهدت المباراة غياب أحمد حجازي القائد بسبب الإصابة، وعودة طارق حامد الذي شارك في الدقيقة العاشرة من الوقت بدلا من الضائع حيث شارك بدلا من رومارينيو.

وسجل عبد الرازق حمد الله هدف النمور الأول في الدقيقة 73، الهدف جعل المغربي هدافا للدوري السعودي برصيد 21 هدفا.

وللمرة الثالثة يحقق المغربي لقب هداف الدوري السعودي بعد موسمي 2018-19 و2019-20 وكلاهما مع النصر.

ثم أضاف هيلدر كوستا الهدف الثاني في الدقيقة السابعة من الوقت بدلا من الضائع.

وارتفع رصيد الاتحاد لـ 72 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن النصر الثاني الذي تفوق على الفتح في الجولة الأخيرة بنتيجة 3-0.

وحجز الاتحاد كونه بطلا للدوري مشاركته في كأس العالم 2023 والمقامة في المملكة بنهاية العام الجاري.

ورفع أحمد حجازي قائد النمور اللقب الغائب عن خزائن الاتحاد منذ 14 عاما، كأول لاعب مصري يرفع كأس الدوري السعودي في التاريخ.

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