وزير الرياضة السعودي يعلق على إمكانية انتقال ميسي وبنزيمة للدوري السعودي

تحدث الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي عن إمكانية انضمام نجوم عالميين بحجم ليونيل ميسي وكريم بنزيمة إلى الدوري السعودي.

وتشير تقارير عديدة إلى أن الثنائي بنزيمة وميسي اقترب من اللعب في الدوري السعودي الموسم المقبل، مع تواجد كريستيانو رونالدو في صفوف النصر منذ يناير الماضي.

وقال الفيصل في تصريحات لقناة MBC: "انضمام ليونيل ميسي وكريم بنزيمة والمزيد من النجوم للدوري السعودي؟ انتظروا الإعلان الرسمي من الأندية في الوقت المناسب".

وأضاف "رغبة اتحاد جدة في ضم نجوم عالميين من أجل كأس العالم للأندية؟ على إدارة النمور العمل على ذلك ونحن كوزارة رياضة ندعم جميع الأندية".

وتابع "اليوم لدينا دوري قوي نطمح لتطويره أكثر وأكثر، والعمل على مزيد من الإصلاحات من أجل مستقبل أفضل".

وأكمل "رأينا منافسة قوية بين عدة أندية حتى الجولات الأخيرة للموسم، ونطمح في رؤية منافسة أقوى الموسم المقبل".

وأتم "على الأندية الاستعداد للأحداث الحافلة التي تنتظرها الموسم المقبل المليء بالمفاجآت الكروية".

بنزيمة إلى أين؟

وأصبح كريم بنزيمة لاعب منتخب فرنسا وريال مدريد الإسباني أقرب للانتقال إلى الدوري السعودي من بوابة اتحاد جدة بحسب صحيفة "آس" الإسبانية.

وأشار التقرير أن الاتفاق يقترب بين الطرفين لكن في انتظار موقفه الرسمي والنهائي مع ريال مدريد.

وينتهي تعاقد بنزيمة مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري وبالتالي يحق له التفاوض مع أي نادٍ آخر.

وأوضح التقرير أن بنزيمة في الوقت الحالي "وضع قدما ونصف في الدوري السعودي"، ومبدئيا سيوقع على عقد لمدة عامين وسيصل راتبه لـ 100 مليون يورو معفاة من الضرائب في الموسم الواحد.

وواصل التقرير أن الحكومة السعودية حاولت الحصول على توقيعه للانضمام لآحد الفرق الدوري.

تحدث بنزيمة مع كريستيانو رونالدو لسؤاله عن الدوري وكذلك الحياة في البلاد.

وفي حال انضمامه إلى النمور سيجاور الفرنسي كل من أحمد حجازي وطارق حامد حال استمرارهما مع الفريق الموسم المقبل.

ويلعب كريم بنزيمة رفقة ريال مدريد منذ انضمامه من ليون في صيف 2009.

وخاض المهاجم الفرنسي 42 مباراة هذا الموسم مع النادي الملكي بمختلف المسابقات.

ونجح بنزيمة في تسجيل 30 هدفا وصناعة 6 آخرين.

وكانت تقارير سعودية قد كشفت عن مفاوضات من نادي اتحاد جدة لضم كريم بنزيمة في الموسم المقبل.

وجهة ميسي؟

أما ميسي نجم باريس سان جيرمان وأسطورة برشلونة وقائد منتخب الأرجنتين فيقترب من اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله.

جاء ذلك وفقا لما ذكره الصحفي فابريزيو رومانو، الذي ذكر أن ليو سيتخذ قراره خلال الأيام المقبلة.

وأوضح رومانو إن ذلك لا يضمن أن ميسي سيعلن عن وجهته القادمة في الأيام التالية، ولكنه سيحدد هذه الوجهة.

ولم يتقدم برشلونة بعرض رسمي بعد، بسبب قواعد اللعب المالي النظيف.

أما عرض الهلال السعودي، فيؤكد رومانو أنه كما هو منذ أبريل الماضي.

وكان تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة قد أبدى ترحيبه بعودة ليونيل ميسي في تصريحاته لصحيفة سبورت الكتالونية، قائلا: "عودة ميسي إلى برشلونة ذات معنى بالنسبة لي. أنا المسؤول عن كرة القدم في هذا النادي، وليس لدي أي شك في أن ميسي سيساعدنا. هذا ما أخبرت به رئيس النادي (خوان لابورتا)"

وعن العوامل المتحكمة في قرار عودة ميسي إلى برشلونة، كان تشافي قد قال في المؤتمر الصحفي الماضي إن الأمر يتوقف على قرار اللاعب الأرجنتيني الآن.

وعلى ذلك علق المدرب: "من الصعب أن تضع نفسك مكان لاعب فاز بكل شيء. لا أعرف أي شكوك يمكن أن تساوره، ربما مشروع آخر، ربما رحيل اللاعبين المقربين منه مثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا. لا أعرف، فلست في رأسه".

واختتم "فيما يخص العلاقة التي تجمعني به فقد كنت واضحا للغاية. الباب مفتوح أمامه هنا إذا أراد القدوم. ليس لدي ي شكوك كمدرب، ولذلك أقول إن الأمر يتوقف على قراره الشخصي".

وانضم ميسي إلى "لا ماسيا" أكاديمية برشلونة في عام 2000، وتم تصعيده للفريق الأول في 2004.

وحقق ليو مع الفريق الدوري الإسباني 10 مرات ودوري أبطال أوروبا 4 مرات في 2006 و2009 و2011 و2015.

الفائز بالكرة الذهبية 7 مرات غادر كامب نو للمرة الأولى في مسيرته في أغسطس 2021، بسبب عدم تمكن النادي من تجديد عقده في ظل الأزمة المالية.

وانتقل قائد المنتخب الأرجنتيني إلى باريس سان جيرمان، ليحقق لقب الدوري في موسمين متتاليين، وينتهي عقده في 30 يونيو المقبل.

أما على الصعيد الدولي فقد ظفر بكوبا أمريكا 2021، أول ألقاب الأرجنتين منذ عام 1993.

وفي قطر 2022 حقق أخيرا لقب كأس العالم، الغائب منذ عام 1986.

وبطبيعة الحال، لعب ميسي وتشافي معا حتى رحيل الأخير في 2015 إلى السد القطري.

وتولى تشافي تدريب برشلونة في نوفمبر 2021 خلفا للهولندي رونالد كومان، ونجح في التتويج بكأس السوبر الإسباني والدوري الإسباني في الموسم الذي يوشك على نهايته الآن.

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