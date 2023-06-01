لويس دياز: ليفربول سيكون أفضل الموسم المقبل

يتوقع لويس دياز جناح ليفربول أن يعوض فريقه إخفاق الموسم المنصرم بنجاحات عديدة الموسم المقبل.

ليفربول خرج بلا بطولات هذا الموسم، ولم ينجح في التأهل لدوري أبطال أوروبا، واكتفى بالتأهل للدوري الأوروبي.

وقال لويس دياز عبر حسابه الشخصي على تويتر: "على الرغم من تعلم الكثير من الدروس، فقد انتهى موسم صعب وغريب".

وأضاف الكولومبي "أنا متأكد من أن الموسم المقبل سيكون أفضل مع المزيد من الاحتفالات".

وأكمل "دعونا نستمر في العمل الجاد للتفوق وتحقيق الأهداف التي نلعب من أجلها. نراكم الموسم المقبل".

وأتم "أود أن أشكركم جميعا على الدعم خلال فترة التعافي والفريق بأكمله في كل مباراة".

وغاب دياز عن معظم فترات الموسم بسبب إصابات عديدة.

وبدأ ليفربول الإعداد لتعويض إخفاق موسم 2022-2023، فقد فتح خط للمفاوضات مع فريق نيس الفرنسي للتعاقد مع لاعبه خيفرين تورام وفقا لصحيفة ليكيب الفرنسية.

ويريد ليفربول دعم خط وسط الفريق في الموسم المقبل عقب رحيل كل من نابي كيتا وأليكس تشامبرلين وجيمس ميلنر.

ومن ضمن اللاعبين الذين يرغب ليفربول في التعاقد معهم هو خيفرين تورام لاعب نيس الفرنسي.

وبدأ ليفربول في التفاوض مع نيس من أجل التعاقد مع اللاعب صاحب الـ 22 عاما.

تورام هو نجل نجم منتخب فرنسا السابق ليليان تورام والشقيق الأصغر لماركوس تورام لاعب فرنسا الحالي وبوروسيا مونشنجلادباخ.

تورام انتقل إلى نيس في 2019 قادما من موناكو.

وشارك تورام مع نيس خلال الموسم الحالي في 48 مباراة وسجل هدفين وصنع ثمانية أهداف.

ولعب تورام مع منتخب فرنسا الأول مباراة واحدة كانت خلال شهر مارس الماضي ضد هولندا في تصفيات يورو 2024 وخلالها شارك لمدة دقيقة واحدة.

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