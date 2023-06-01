الزمالك يخوض مباراة ودية أمام اليمن.. تأهيل شيكابالا وراحة لـ صبحي

أعلن نادي الزمالك عن خوض مباراة ودية ضد منتخب اليمن غدا الجمعة 2 يونيو في مقر النادي الأبيض.

وتقام المباراة في الخامسة والنصف مساء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في إطار استعدادات الزمالك للمباريات المقبلة.

وأجرى الزمالك مرانه الصباحي، حيث عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق جلسة تحفيزية مع اللاعبين قبل انطلاقه.

وخصص الجهاز الفني فقرة تدريبات بدنية و تأهيلية للاعبين بدأت في صالة الألعاب البدنية قبل الانتقال إلى الملعب لمدة 20 دقيقة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال بالفريق.

و أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران، واكتفى بها ولم يشارك في التدريبات الجماعية بقرار أوسوريو، على أن بشارك بشكل طبيعي في التدريبات المقبلة.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين إلى 3 مجموعات لأداء تدريبات خططية، ثم خاضوا تقسيمة فنية في جزء من الملعب لتطبيق ما تم التدرب عليه.

ومنح أوسوريو راحة للحارس محمد صبحي من تدريبات اليوم الجماعية، على أن ينتظم في التدريبات المقبلة.

وشارك محمد عواد والسيد عطية وعمر عبد العزيز (مواليد 2008) بجانب عبد الرحمن نفاد ومعاذ علاء (مواليد 2003) في تدريبات حراس المرمى بقيادة محمد عبد المنصف مدرب الحراس، بينما تغيب محمد نديم لحصوله على إذن لأداء الامتحانات.

ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الـ 30 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 50 نقطة من 29 مباراة.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تقام المباراة يوم الإثنين المقبل الموافق 5 يونيو 2023

ويستضيف استاد القاهرة المباراة.

تبدأ المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتذاع على أون تايم سبورتس 1.

وانتهت مباراة الدور الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.