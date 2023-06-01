الجمل: هل يملك الحكم موقفا شخصيا تجاه الإسماعيلي؟ وهذا ما قلته للاعبين بعد الانسحاب

الخميس، 01 يونيو 2023 - 11:48

كتب : FilGoal

حمزة الجمل - الإسماعيلي

تحدث حمزة الجمل مدرب الإسماعيلي عن الأحداث المثيرة للجدل في مباراة الجولة 30 من الدوري المصري الممتاز ضد المقاولون العرب، والتي انتهت بالتعادل هدفين لكل فريق.

وقال الجمل في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "أدينا مباراة جيدة للغاية أمام فريق قوي وطموح ومستقر فنيا وإداريا وماديا".

وأضاف "كنا الأفضل في استحواذنا، وكان لدينا بعض الأخطاء وهذا وارد".

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وأوضح "بعض الأشياء التحكيمية أثرت على المباراة. لن أتسرع وأقول شيئا ولكن الأمور واضحة للغاية".

وواصل الجمل "هل يملك الحكم محمد يوسف موقفا شخصيا تجاه النادي أو جماهيره؟ لقد أدار لنا 6 مباريات لم نحقق الفوز في واحدة منها، 4 هزائم وهذا التعادل هو الثاني".

وتابع "لست أدري لماذا، كنا نطلب حقا شرعيا وهو أن يلجأ لتقنية الفيديو".

وعن التعادل قال مدرب الدراويش: "لا أراها كنقطة بقاء. الإسماعيلي فريق كبير، وهذه النقطة ستمنحنا دفعة للحصول على مركز أفضل".

أما عن العودة إلى الملعب بعد الانسحاب لبعض الوقت قال: "لدينا لاعبين متماسكين وقلنا لهم إننا لن ننسحب وسنؤدي بقوة وعزم. كانت دوافعنا أعلى وتغييراتنا واقعية بعد جهد كبير تم بذله داخل الملعب. أشكر اللاعبين على جهدهم البدني والفني في ظل الغيابات".

وعن خروج الحارس أحمد عادل عبد المنعم بين شوطي المباراة قال: "لقد تعرض لكدمة قوية في العضلة الأمامية. كوكو نزل وأدى دوره. ننتظر عودته هو وعبد الرحمن مجدي أيضا فهو يمنحنا قوة هجومية".

التعادل رفع رصيد المقاولون العرب إلى النقطة 42 في المركز الخامس، بينما وصل رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 33 في المركز الـ12.

ماذا حدث؟

المباراة توقفت لأكثر من 20 دقيقة أثناء الشوط الثاني، وهو نفس الأمر الذي حدث قبل أيام في مواجهة إنبي وفيوتشر.

بدأ الجدل في المباراة بالتحديد في الدقيقة 57 عندما تعرض أحمد عاطف لاعب المقاولون للاعتراض داخل منطقة الجزاء من قبل محمد حسن لاعب الإسماعيلي.

ليحتسب الحكم عبد العزيز السيد تسلل على المقاولون، لكن غرفة الفيديو أكدت له أنه لا يوجد تسلل وهناك خطأ ضد محمد حسن.

قبل أن يعود الحكم في قراره ويحتسب ركلة جزاء للمقاولون العرب.

الأمر الذي جعل فريق الإسماعيلي يخرج من أرض الملعب ويرفض استكمال المباراة.

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وبالفعل استمر اللعب متوقفا منذ الدقيقة 57 وسط محاولات لإرجاع الإسماعيلي عن قراره والعودة لاستكمال المباراة.

في النهاية نجحت هذه المحاولات وعاد فريق الإسماعيلي إلى أرض الملعب بعد توقف لأكثر من 20 دقيقة.

وعاد اللعب بضربة الجزاء للمقاولون العرب وتقدم جون أوكلي لتسديد الكرة وسجل منها هدف فريقه الثاني في الدقيقة 79.

في النهاية خطف الإسماعيلي التعادل بهدف في الدقيقة 109 عن طريق محمد الشامي الذي استغل خطأ محمود أبو السعود حارس الإسماعيلي في الإمساك بالكرة وتوغل بها ثم سدد بالقدم اليسرى في الشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

حمزة الجمل الحكم محمد يوسف الإسماعيلي الدوري المصري المقاولون العرب أحمد عادل عبد المنعم
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