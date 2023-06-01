زوران ماميتش: أتمنى فوز الأهلي على الوداد لأجل الشحات.. ولذلك لم أدرب الأحمر

الخميس، 01 يونيو 2023 - 11:13

كتب : FilGoal

الأهلي - سيراميكا كليوباترا - هدف حسين الشحات

تحدث زوران ماميتش مدرب العين الإماراتي السابق عن العلاقة التي جمعته مع حسين الشحات لاعب الأهلي الحالي أثناء تواجدهما معا، متمنيا فوز الأحمر بدوري أبطال إفريقيا.

وقال زوران في تصريحاته عبر القناة الأولى: "أتابع دوري أبطال أفريقيا جيدا، وأتمنى فوز الأهلي بسبب حسين الشحات الذي أحبه كثيرا منذ أن كان معي في العين الإماراتي".

وأضاف "حسين الشحات لاعب رائع. لقد حقق معي كل البطولات المحلية الممكنة، حتى في كأس العالم للأندية حققنا فضية تاريخية معا".

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وواصل "أتمنى له التوفيق دائما، وهو يقدم مستويات كبيرة. أتمنى أيضا أن يشارك من البداية ويساعد الأهلي في النهائي".

وعن الفريق نفسه قال: "أعتقد أن الأهلي يقدم أداء رائعا ولديه مجموعة مميزة من اللاعبين ولديهم خبرات كبيرة للغاية ويستطيعون التعامل مع مثل هذه المباريات".

أما عن مدرب الأهلي قال ماميتش: "مارسيل كولر مدرب عظيم وقدم مستويات رائعة في سويسرا وألمانيا وأتمنى أن يوفق في مهمته وأن يحقق اللقب الإفريقي".

وكشف زوران عن مفاوضاته السابقة مع الأهلي قائلا: "الأهلي تفاوض معي وتواصل مع وكيلي في عدة مرات سابقة. في هذه الأوقات لم أكن جاهزا لتدريب الأهلي، لكنني أتمنى تدريبه في المستقبل".

ولعب الشحات في صفوف العين الإماراتي منذ يناير 2018 حين انتقل إليه من مصر للمقاصة، وإلى يناير 2019 حين انتقل منه إلى الأهلي.

ويعاد نهائي النسخة الماضية بين الأهلي والوداد، ولكن هذه المرة بنظام الذهاب والإياب.

وتقام مباراة الذهاب في استاد القاهرة الدولي يوم 4 يونيو المقبل في تمام الساعة التاسعة مساء.

ثم تقام مباراة العودة في الدار البيضاء بالمغرب بملعب مركب محمد الخامس يوم 11 من الشهر ذاته في العاشرة مساءً.

وتعد هذه المرة هي الثالثة التي تجمع بين الأهلي والوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد عام 2017 و2022.

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