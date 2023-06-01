الإسماعيلي يصرف مكافأة إجادة للاعبين عقب لقاء المقاولون العرب

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي صرف مكافأة إجادة للاعبي الفريق عقب مباراة المقاولون العرب في الدوري المصري.

وانتهت مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب في الجولة 30 من الدوري المصري بالتعادل 2-2 في مباراة استمرت 115 دقيقة. (طالع التفاصيل).

وأعلن النادي عبر حسابه:

"قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي صرف مكافأة إجادة داخل غرفة الملابس للاعبين عقب نهاية مباراة الفريق مع المقاولون العرب بمسابقة الدوري العام".

التعادل رفع رصيد المقاولون العرب إلى النقطة 42 في المركز الخامس.

بينما وصل رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 33 في المركز الـ12.

ماذا حدث؟

المباراة توقفت لأكثر من 20 دقيقة أثناء الشوط الثاني، وهو نفس الأمر الذي حدث قبل أيام في مواجهة إنبي وفيوتشر.

بدأ الجدل في المباراة بالتحديد في الدقيقة 57 عندما تعرض أحمد عاطف لاعب المقاولون للاعتراض داخل منطقة الجزاء من قبل محمد حسن لاعب الإسماعيلي.

ليحتسب الحكم عبد العزيز السيد تسلل على المقاولون، لكن غرفة الفيديو أكدت له أنه لا يوجد تسلل وهناك خطأ ضد محمد حسن.

قبل أن يعود الحكم في قراره ويحتسب ركلة جزاء للمقاولون العرب.

الأمر الذي جعل فريق الإسماعيلي يخرج من أرض الملعب ويرفض استكمال المباراة.

وبالفعل استمر اللعب متوقفا منذ الدقيقة 57 وسط محاولات لإرجاع الإسماعيلي عن قراره والعودة لاستكمال المباراة.

في النهاية نجحت هذه المحاولات وعاد فريق الإسماعيلي إلى أرض الملعب بعد توقف لأكثر من 20 دقيقة.

وعاد اللعب بضربة الجزاء للمقاولون العرب وتقدم جون أوكلي لتسديد الكرة وسجل منها هدف فريقه الثاني في الدقيقة 79.

في النهاية خطف الإسماعيلي التعادل بهدف في الدقيقة 109 عن طريق محمد الشامي الذي استغل خطأ محمود أبو السعود حارس الإسماعيلي في الإمساك بالكرة وتوغل بها ثم سدد بالقدم اليسرى في الشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.