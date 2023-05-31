انسحاب وعودة و115 دقيقة في مباراة أخرى مثيرة للجدل.. تعادل بين المقاولون والإسماعيلي

الأربعاء، 31 مايو 2023 - 23:52

كتب : عمرو عبد المنعم

المقاولون - الإسماعيلي

على غرار ما حدث في مباراة إنبي وفيوتشر في كأس مصر تكرر الأمر مرة أخرى بين المقاولون العرب والإسماعيلي ولكن في الدوري المصري.

المقاولون العرب تعادل مع الإسماعيلي بهدفين لكل فريق في الجولة 30 من الدوري، في المباراة التي أقيمت بملعب الجبل الأخضر.

لكن المباراة توقفت لأكثر من 20 دقيقة أثناء الشوط الثاني، وهو نفس الأمر الذي حدث قبل أيام في مواجهة إنبي وفيوتشر.

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وقبل أن نسرد لكم ما حدث وأدى إلى توقف المباراة دعونا أولا نستعرض موقف الفريقين في جدول الدوري.

التعادل رفع رصيد المقاولون العرب إلى النقطة 42 في المركز الخامس.

بينما وصل رصيد الإسماعيلي إلى النقطة 33 في المركز الـ12.

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المقاولون تقدم أولا في الدقيقة 18 بهدف رائع من عمر فتحي وتسديدة مقتنة في الشباك.

ثم تعادل الإسماعيلي في الدقيقة 44 عن طريق المهاجم التونسي فراس شواط.

ومن جديد سجل المقاولون الهدف الثاني بقدم جون أوكلي، وتعادل محمد الشامي للمقاولون.

لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

ومع بداية الشوط الثاني تعرض أحمد عادل عبد المنعم حارس الإسماعيلي للإصابة ليشارك بدلا منه محمد كوكو.

توقف اللعب واعتراض الإسماعيلي وخروجه من الملعب

وفي الشوط الثاني بدأ الجدل في المباراة بالتحديد في الدقيقة 57 عندما تعرض أحمد عاطف لاعب المقاولون للاعتراض داخل منطقة الجزاء من قبل محمد حسن لاعب الإسماعيلي.

ليحتسب الحكم عبد العزيز السيد تسلل على المقاولون، لكن غرفة الفيديو أكدت له أنه لا يوجد تسلل وهناك خطأ ضد محمد حسن.

قبل أن يعود الحكم في قراره ويحتسب ركلة جزاء للمقاولون العرب.

الأمر الذي جعل فريق الإسماعيلي يخرج من أرض الملعب ويرفض استكمال المباراة.

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وبالفعل استمر اللعب متوقفا منذ الدقيقة 57 وسط محاولات لإرجاع الإسماعيلي عن قراره والعودة لاستكمال المباراة.

في النهاية نجحت هذه المحاولات وعاد فريق الإسماعيلي إلى أرض الملعب بعد توقف لأكثر من 20 دقيقة.

وعاد اللعب بضربة الجزاء للمقاولون العرب وتقدم جون أوكلي لتسديد الكرة وسجل منها هدف فريقه الثاني في الدقيقة 79.

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ولم يعلن الحكم عن الوقت المحتسب بدل الضائع واستمر في اللعب إلى أن وصلت المباراة للدقيقة 107، وأعلن وقتها عن احتساب 6 دقائق وقت ضائع.

لينجح الإسماعيلي في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 109 عن طريق محمد الشامي الذي استغل خطأ محمود أبو السعود حارس الإسماعيلي في الإمساك بالكرة وتوغل بها ثم سدد بالقدم اليسرى في الشباك.

ومرت الدقائق المتبقية دون أن تتغير النتيجة لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

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