شيحة: الإسماعيلي يعتذر عن أحداث مباراة المقاولون ونتقبل العقوبات.. وهذا سبب الأزمة

الخميس، 01 يونيو 2023 - 00:29

كتب : FilGoal

الإسماعيلي

تقدم محمد شيحة نائب رئيس نادي الإسماعيلي باعتذاره عما بدر من فريقه في مباراة المقاولون العرب والتي توقفت لما يقارب 20 دقيقة بسبب الاعتراض على احتساب ركلة جزاء لذئاب الجبل.

وانتهت مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب في الجولة 30 من الدوري المصري بالتعادل 2-2 في مباراة استمرت 115 دقيقة. (طالع التفاصيل).

وقال شيحة عبر قناة صدى البلد: "أقدم اعتذاري لكل من رئيس اتحاد الكرة ورئيس الرابطة المصري لأصغر عامل بالنشاط الرياضي بعد أحداث مباراة اليوم ضد المقاولون العرب".

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وشدد "أحنا مش ناقصين وماشية معانا بالستر" اعتذر ونتقبل أي عقوبة من الرابطة بعد أحداث مباراة المقاولون".

وأضاف "نزلت لأرض الملعب لحماية لاعبي فريق ولطلب العدالة من الحكم بالعودة لتقنية الفيديو ومطالعة تقنية الفيديو، لكنه أخبرني أن قرار حكم الـ VAR تطابق معه".

وكشف "محلل أداء الفريق شاهد لقطة ركلة جزاء المقاولون العرب عن طريق جهاز "الإيباد" وأخبرنا أنها ليست ركلة جزاء وشاهدها الجهاز الفني واللاعبين أيضا، كانت واضحة بالنسبة لنا أثناء المباراة أنها تسلل، ونزلت لأرض الملعب لحماية اللاعبين وتهدئتهم ومحاولة تقليل المشاكل، ولم يطلب أي منا الانسحاب من اللقاء".

وأوضح "المشكلة إذا انسحبنا من اللقاء سنعاقب بخصم 3 نقاط إضافية، وهو ما لا نريد في موقفنا الحالي".

وأتم "حصدنا نقطة في النهاية بدلا من خسارة 3 بالإضافة لخصم نقاط، اعتقد أن العقوبات ستكون عليّ وليس اللاعبين، ونتقبل العقوبات التي ستوقع علينا".

ماذا حدث؟

المباراة توقفت لأكثر من 20 دقيقة أثناء الشوط الثاني، وهو نفس الأمر الذي حدث قبل أيام في مواجهة إنبي وفيوتشر.

بدأ الجدل في المباراة بالتحديد في الدقيقة 57 عندما تعرض أحمد عاطف لاعب المقاولون للاعتراض داخل منطقة الجزاء من قبل محمد حسن لاعب الإسماعيلي.

ليحتسب الحكم عبد العزيز السيد تسلل على المقاولون، لكن غرفة الفيديو أكدت له أنه لا يوجد تسلل وهناك خطأ ضد محمد حسن.

قبل أن يعود الحكم في قراره ويحتسب ركلة جزاء للمقاولون العرب.

الأمر الذي جعل فريق الإسماعيلي يخرج من أرض الملعب ويرفض استكمال المباراة.

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وبالفعل استمر اللعب متوقفا منذ الدقيقة 57 وسط محاولات لإرجاع الإسماعيلي عن قراره والعودة لاستكمال المباراة.

في النهاية نجحت هذه المحاولات وعاد فريق الإسماعيلي إلى أرض الملعب بعد توقف لأكثر من 20 دقيقة.

وعاد اللعب بضربة الجزاء للمقاولون العرب وتقدم جون أوكلي لتسديد الكرة وسجل منها هدف فريقه الثاني في الدقيقة 79.

في النهاية خطف الإسماعيلي التعادل بهدف في الدقيقة 109 عن طريق محمد الشامي الذي استغل خطأ محمود أبو السعود حارس الإسماعيلي في الإمساك بالكرة وتوغل بها ثم سدد بالقدم اليسرى في الشباك، لتنتهي المباراة بالتعادل 2-2.

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