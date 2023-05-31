بمشاركة الضاوي.. تونس تودع مونديال الشباب بالخسارة برباعية أمام البرازيل

ودع منتخب تونس منافسات كأس العالم للشباب 2023 في الأرجنتين من دور الـ16 للبطولة بالخسارة أمام البرازيل برباعية مقابل هدف.

وغادر منتخب تونس كأس العالم بعدما تأهل لدور الـ16 ضمن أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث.

وخسر منتخب تونس للشباب في المجموعات أمام كل من إنجلترا وأوروجواي، وفاز على العراق.

أهداف البرازيل الأربعة سجلها كل من ماركوس ليوناردو في الدقيقة 11، وأندري سانتوس في الدقيقة 31، وماتيوس مارتينس في الدقيقة 90. ثم الهدف الرابع جاء أيضا عن طريق اللاعب أندري سانتوس في الوقت بدل الضائع.

بينما جاء هدف تونس الوحيد عن طريق محمد غربال في الوقت الضائع.

وشهدت المباراة مشاركة محمد الضاوي لاعب الأهلي منتخب تونس من البداية.

وتسبب الضاوي في تعرض روبيرت رينان مدافع منتخب البرازيل للطرد قبل نهاية الشوط الأول بعدما اضطر لعرقلته أثناء الانطلاق نحو المرمى.

كما حصل الضاوي على بطاقة صفراء أيضا.

وبذلك يتبقى منتخب جامبيا من قارة إفريقيا والذي سيلعب في الدور نفسه ضد أوروجواي.