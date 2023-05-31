أول الراحلين.. تيليمانس يعلن رحيله عن ليستر
الأربعاء، 31 مايو 2023 - 22:24
كتب : FilGoal
أعلن يوري تيليمانس لاعب خط وسط ليستر سيتي رحيله عن صفوف الفريق عقب هبوطه لدري الدرجة الأولى الإنجليزي.
يوري تيليمانس
النادي : لاعب حر
وكان تعاقد تيليمانس مع ليستر ينتهي بنهاية الموسم المنصرم.
ولم يذكر اللاعب البلجيكي في إعلانه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وجهته المقبلة بيد أن العديد من التقارير الصحفية ذكرت أنه سيبقى في الدوري الإنجليزي.
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وهبط ليستر سيتي للدرجة الأولى من الدوري الإنجليزي بعدما احتل المركز الـ18 وحصد 34 نقطة.
اللاعب صاحب الـ26 عاما انضم إلى ليستر قادما من موناكو معارا في يناير من عام 2019 قبل تحويل الانتقال إلى نهائي بنهاية الموسم آنذاك.
وخاض تيليمانس مع ليستر 195 مباراة سجل خلالهم 28 هدفا وصنع 26 آخرين.
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