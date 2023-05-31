المفاوضات بدأت.. أثليتك: تشيلسي يسمح لسيتي بالتحدث مع كوفاسيتش
الأربعاء، 31 مايو 2023 - 21:17
كتب : FilGoal
سمح تشيلسي لمانشستر سيتي ببدء المفاوضات مع ماتيو كوفاسيتش لاعب خط وسط الفريق.
ماتيو كوفاسيتش
النادي : تشيلسي
وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الأربعاء فإنه رغم اهتمام بايرن ميونيخ بضم اللاعب الكرواتي لكنه يفضل الانتقال إلى سيتي.
وأشار التقرير إلى أنه رغم موافقة تشيلسي لسيتي على التفاوض مع اللاعب فإنه حتى الآن لم يتم الحديث بين الناديين حول قيمة الصفقة.
وينتهي تعاقد كوفاسيتش مع تشيلسي بنهاية الموسم المقبل.
وارتدى صاحب الـ29 عاما قميص تشيلسي 221 مرة منذ انضمامه إليه قادما من ريال مدريد معارا في 2018 قبل أن يتحول الانتقال إلى نهائي مقابل 45 مليون يورو.
وتوج كوفاسيتش مع تشيلسي بدوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي.
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